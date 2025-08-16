Cuáles son las nuevas promociones que debés aprovechar de Cuenta DNI en agosto 2025

La billetera virtual del Banco Provincia presenta múltiples descuentos y amplía sus beneficios durante el mes de agosto.

Durante agosto, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia presenta una propuesta renovada de descuentos y beneficios para acompañar la economía de los hogares. Las promociones abarcan desde comercios de cercanía hasta rubros especializados, con topes de reintegro más altos y nuevas categorías incluidas. El objetivo es brindar un alivio en un mes con gastos fuertes como el regreso a clases y las compras de temporada invernal.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles. Banco Provincia

Todas las promociones de Cuenta DNI en agosto 2025

Cuenta DNI Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra. Banco Provincia

A estas propuestas se suma un beneficio pensado para el regreso a clases: un 10% de descuento en librerías todos los lunes y martes, sin tope de reintegro. Además, los comercios de cercanía no vinculados a alimentos cuentan con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la aplicación.