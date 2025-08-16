16 de agosto de 2025 Inicio
Cuáles son las nuevas promociones que debés aprovechar de Cuenta DNI en agosto 2025

La billetera virtual del Banco Provincia presenta múltiples descuentos y amplía sus beneficios durante el mes de agosto.

Las promos imperdibles de la app.

Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, pueden acceder a una serie de promociones que alivian los gastos del hogar. Entre las más destacadas se encuentra el 40% de descuento en verdulerías y fruterías, con un tope de reintegro de $1.200 por persona cada semana, además de un 30% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías los fines de semana, con un límite de $1.800 semanales. Estas propuestas fomentan el consumo de alimentos frescos y nutritivos, al tiempo que cuidan el bolsillo.

La incorporación de beneficios en rubros como expensas, ABL y patentes también posiciona a Buepp como una herramienta financiera integral, más allá del consumo inmediato.
Los beneficios también alcanzan a los comercios de cercanía, con un 20% de descuento en almacenes, panaderías, dietéticas y otros puntos de venta, con un tope de $1.500 de reintegro por persona cada semana. De esta manera, se apoya la economía local y se facilita a los clientes reducir los costos en sus compras diarias, contribuyendo tanto a la comunidad como a la estabilidad de los hogares.

Finalmente, Cuenta DNI ofrece descuentos especiales para grupos etarios específicos. Las personas mayores de 60 años reciben un 30% de ahorro en cualquier comercio que acepte la aplicación, con un tope de $1.500 semanales, mientras que los más jóvenes cuentan con beneficios diseñados de acuerdo con sus hábitos de consumo. En conjunto, estas promociones representan un respaldo directo a distintos sectores de la población, fortaleciendo la accesibilidad a productos y servicios en un contexto económico desafiante.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Durante agosto, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia presenta una propuesta renovada de descuentos y beneficios para acompañar la economía de los hogares. Las promociones abarcan desde comercios de cercanía hasta rubros especializados, con topes de reintegro más altos y nuevas categorías incluidas. El objetivo es brindar un alivio en un mes con gastos fuertes como el regreso a clases y las compras de temporada invernal.

Entre las propuestas más relevantes se encuentra el 40% de descuento en ferias, mercados bonaerenses y universidades, con un reintegro máximo de 6.000 pesos por semana, ideal para familias y estudiantes. A esto se suma un 40% en garrafas todos los días, con un tope mensual de 12.000 pesos, un beneficio clave para afrontar los costos de calefacción.

También se incorpora un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías en dos jornadas especiales —sábados 9 y 23 de agosto— con un reintegro de 6.000 pesos por fecha, lo que representa un ahorro acumulado de hasta 12.000 pesos en el mes. Para los comercios de cercanía, el beneficio se mantiene con un 20% de ahorro todos los viernes, alcanzando un tope semanal de 4.000 pesos.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

La propuesta se completa con beneficios pensados para distintos segmentos y nuevas categorías de consumo. Los mayores de 60 años continúan con un 30% de descuento en comercios de cercanía, con un tope mensual ampliado, mientras que los jóvenes acceden a promociones exclusivas.

Como novedad, se suma un 10% en librerías los lunes y martes, sin tope de reintegro, y un 40% de descuento en pet shops y veterinarias vigente todos los días. Estas incorporaciones posicionan a Cuenta DNI como una herramienta práctica y versátil, diseñada para favorecer el ahorro cotidiano en diversos ámbitos.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Durante agosto, Cuenta DNI refuerza su propuesta de ahorro con beneficios en distintos rubros de consumo cotidiano. En comercios de cercanía se ofrece un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de 4.000 pesos semanales por persona, lo que equivale a un ahorro de hasta 16.000 pesos en el mes.

Además, se suman jornadas especiales en carnicerías, granjas y pescaderías, con un 35% de descuento los sábados 9 y 23 de agosto, alcanzando un tope de 6.000 pesos por persona en cada fecha, lo que representa compras por hasta 17.000 pesos.

En ferias y mercados bonaerenses el beneficio se mantiene activo todos los días, con un 40% de descuento y un reintegro máximo de 6.000 pesos por semana por persona, lo que equivale a 15.000 pesos en consumos. Del mismo modo, las universidades públicas de la provincia ofrecen un 40% en comercios adheridos todos los días, con el mismo tope y equivalencia en compras semanales.

Cuenta DNI
Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

Para los hogares, el beneficio más relevante se encuentra en la compra y recarga de garrafas, con un 40% de ahorro vigente todos los días y un reintegro mensual de hasta 12.000 pesos, equivalente a un consumo de 30.000 pesos.

A estas propuestas se suma un beneficio pensado para el regreso a clases: un 10% de descuento en librerías todos los lunes y martes, sin tope de reintegro. Además, los comercios de cercanía no vinculados a alimentos cuentan con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la aplicación.

