Massa adelantó que enviará al Congreso el proyecto para crear la Moneda Digital Argentina

El ministro contó que Noruega y Suecia son los modelos conocidos y exitosos en cuanto a la implementación de una moneda digital pero señaló que en la región, países como Brasil ya están implementando la medida.

"Con Brasil tenemos mucho comercio bilateral, mucho trabajo complementario y sinérgico y tenemos que tener una mirada común y el Mercosur en ese sentido es central", indicó.

La intención de Massa es que el proyecto salga a la par con el de blanqueo de capitales que ya tiene dictamen en Diputados pero aún no cuenta con los votos para ser tratada.

"La oposición no quiere votar porque el blanqueo viene acompañado del acuerdo que firme con el gobierno estadounidense que me da acceso a toda la información de aquellos que tienen cuentas en Estados Unidos. Se ve que hay muchos que no quieren", expresó.

"Como un gesto al gobierno de Estados Unidos, que nos dio acceso a un mecanismo privilegiado que es el de información automática de ciudadanos argentinos que tienen cuentas en su país, sería muy bueno que la oposición se siente en el recinto y lo vote. Salvo que estén protegiendo a alguien que no sabemos", agregó el ministro que de todas maneras aclaró que ahora o en marzo del 2024 esa información va a llegar.

Sergio Massa: "Vamos a plantear que evasión y fuga sean delitos no excarcelables".

Como también adelantó en el debate presidencial, Massa dijo que presentará un proyecto para que la evasión y la fuga de capitales sean delitos no excarcelables.

"La justicia penal económica en mi gobierno va a ser un gran actor. Al que paga impuesto hay que premiarlo, al que fuga y al que evade hay que meterlo en cana porque sino siempre termina la carga sobre los que laburan el blanco", manifestó.