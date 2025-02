Luis Caputo, sobre un nuevo acuerdo con el FMI: "Estamos negociando el monto"

Además, agregó: "Eso nos dio mucha credibilidad. Tenemos mucho apoyo de la línea del Board y de Kristalina (Georgieva, la nº1 del FMI)".

En el mismo sentido aclaró que el nuevo desembolso "no va a aumentar el nivel de deuda de nuestro país". "Tenemos que pasar por el Congreso, acordar el monto, que no lo puedo decir y cómo se desembolsa. Va a ser un monto suficiente para recapitalizar el Banco Central", confirmó.

Y concluyó: "Ese monto va a ser parte del nuevo esquema que acordamos con el Fondo Monetario Internacional".

Luis Caputo desligó de responsabilidad a Javier Milei tras el escándalo cripto: "No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción"

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a bancar al presidente Javier Milei, tras el escándalo cripto que provocó el mandatario tras promocionar el token $LIBRA, que tuvo un ascenso meteórico y posterior descenso, dejando millones de pérdidas en inversores y expresó: "Pongo las manos en el fuego por el Presidente, voy a la guerra con él".

En una entrevista en A24, el titular de la cartera económica fue una de las primeras voces oficiales en referirse al criptogate y deslindó de toda responsabilidad al jefe de Estado: "No fue un acto de Gobierno, es algo que hizo el presidente de su cuenta personal. No hay fondos públicos". Además, agregó: "No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción".

En el mismo sentido, el funcionario recalcó que "no hubo ningun delito, hubo un error del Presidente y actuó en consecuencia. Asunto terminado". Así, continuó su defensa: "Difundió un proyecto que pensó que era pro Argentina, como lo hace muchas veces. El beneficio personal está fuera de discusión. No está en duda la honestidad del Presidente".