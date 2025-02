Luis Caputo desligó de responsabilidad a Javier Milei tras el escándalo cripto: "No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción"

En una entrevista en A24, el titular de la cartera económica fue una de las primeras voces oficiales en referirse al criptogate y deslindó de toda responsabilidad al jefe de Estado: "No fue un acto de Gobierno, es algo que hizo el presidente de su cuenta personal. No hay fondos públicos". Además, agregó: "No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción".