Luis Caputo ratificó que negociará un nuevo acuerdo con el FMI

El ministro de Economía aseguró en un foro libertario que la negociación comenzará el próximo jueves y que espera que llegue con "nueva plata".

A su vez, valoró la gestión del Gobierno sobre en cual aseguró que "se hizo en un lapso de 5 meses cosas que no se hicieron en 100 años" y recordó que cuando Javier Milei asumió la presidencia en Argentina había “cáncer fiscal y metástasis monetaria y financiera”.

“Han pasado ya más de seis meses, entonces es bueno hacer un pequeño raconto de lo que se ha recibido. La situación era realmente calamitosa. La combinación de lo peor del Rodrigazo, de lo peor de la inflación de Alfonsín y Menem y de la crisis de 2001. Un déficit fiscal de 5 puntos, un déficit cuasifiscal de 10 puntos; entonces un déficit consolidado de 15 puntos que es una bestialidad”, expresó el titular del Palacio de Hacienda en el foro denominado “El renacer de la libertad en Argentina y el mundo” llevado a cabo en el Hotel Hilton.

Luego recordó que recibieron “un Banco Central totalmente quebrado, con 11.500 millones de dólares de reservas negativas, 3 bases monetarias en pasivos remunerados, a una tasa que implicaba emitir una base monetaria más cada 3 meses y medio, junto con una inflación arriba del 200 y la mayoría de los precios pisados”.

“Teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Era un paciente que estaba más cerca de pasar del otro lado de la vida que de recuperarse”, ejemplificó Caputo.

Para luego, continuando la comparación médica del país, señalar que "tuvimos que hacer toda una cirugía que muy poca gente esperaba. Se hicieron en un lapso de 5 meses cosas que no se hicieron en 100 años”.

En este marco, para el ministro de Economía, "el país tuvo la convicción de votar a un Presidente que se anima a algo que algunos quieren subestimar, pero que no se hizo en 100 años. Y se hizo de una manera muy prolija y ordenada”.

A su vez, “se llegó al equilibrio fiscal en el mes uno, algo que en teoría era imposible hacer en los 4 años de mandato y eso se logró, además, teniendo en cuenta a los más vulnerables. Todo lo que es asistencia directa subió un 335%”,

“Típicamente para bajar la inflación, lo primero que hacen los bancos centrales es subir tasa, es lo que dicen los manuales. Para la Argentina en ese momento hubiera sido un error porque subir las tasas de interés se hace para descomprimir el crédito, la generación secundaria de dinero y que la economía se desacelere”, afirmó.

Caputo habló sobre el futuro de la Ley Bases: "Ojala haya responsabilidad del Congreso y salga"

Para el ministro de Economía, “se está hablando mucho de la ley en forma binaria. Si pasa es bueno, si no es un desastre; no es así. Es muy bueno que la ley pase, es una ley para los argentinos, un acelerador un potenciador de la situación económica, pero no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar”.

“El orden macro va a seguir y el país se va a recuperar igual; no va a cambiar el rumbo, es muy importante que se incorpore esto”, estimó.

En este marco, aventuró que si se logra su aprobación "dentro de 6 meses vamos a estar con superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, habiendo comprado 17.000 millones en el mercado, habiendo solucionado prácticamente el problema de la deuda de los importadores, terminado con las SIRA, sacado más de 69 regulaciones en comercio exterior, con créditos hipotecarios a 30 años, esa es la situación en la que estamos hoy”.

"Ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y que la Ley salga. Pero nosotros vamos a seguir; todo el mundo sabe que esta ley favorece a todos los argentinos y por eso la oposición no la quiere aprobar, es gente que no tiene ningún interés en que al país le vaya bien. Están en política por el negocio y ellos quieren manejarlo”, concluyó.