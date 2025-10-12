12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo aseguró el acuerdo con Estados Unidos: "No hay pérdida de soberanía, es un beneficio mutuo"

El ministro de Economía aseguró que el ingreso de fondos desde Estados Unidos y la compra de pesos fortalecerán la estabilidad cambiaria y la confianza en el rumbo económico.

Por
Luis Caputo defendió el acuerdo con Estados Unidos: No hay pérdida de soberanía

Luis Caputo defendió el acuerdo con Estados Unidos: "No hay pérdida de soberanía, es un beneficio mutuo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este domingo el acuerdo financiero con Estados Unidos, que incluye un swap por u$s20.000 millones y la intervención del país norteamericano en el mercado local mediante la compra de pesos al afirmar que la medida “no implica una pérdida de soberanía” sino que “traerá beneficios para ambos países”.

Kristalina Georgieva celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina: El FMI apoya el sólido programa
Te puede interesar:

Kristalina Georgieva celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina: "Excelentes noticias"

“Debe ser la noticia económica más importante desde que tengo uso de razón. Hoy la potencia económica más grande del mundo le está diciendo a los argentinos que si seguimos este rumbo, va a hacer lo que esté a su alcance para que nos vaya bien”, señaló Caputo en una entrevista con LN+.

El funcionario respondió a las críticas de la oposición y aseguró que Estados Unidos “no pide nada a cambio”. “Se van a beneficiar los dos países. No van a pedir nada que perjudique a los argentinos, ni viceversa. Son inversiones en la economía real”, subrayó.

Caputo atribuyó el acuerdo a la política exterior impulsada por Javier Milei: “El Presidente definió desde el primer día a Estados Unidos e Israel como aliados estratégicos. Invirtió tiempo y viajes en construir esta relación. Washington identificó que hubo un ataque político y no lo ocultó: fue obvio el rol del kirchnerismo”.

Según el ministro, el interés estadounidense responde también a una lectura económica. “No deciden comprar pesos porque piensan que es una mala inversión. Bessent, que lleva 40 años en el sector privado, cree que el peso está subvaluado. No te dan u$s20.000 millones porque sí, sino porque confían en lo que estás haciendo”, explicó.

Caputo descartó que el entendimiento con Estados Unidos reemplace el swap con China. Sostuvo que el país norteamericano “da un apoyo total” y considera que Argentina es “clave para el crecimiento regional”. “Hoy el Presidente es uno de los dos o tres referentes mundiales más importantes”, afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo vuelve a la Argentina luego del anuncio de Estados Unidos.

Caputo regresa a la Argentina tras el anuncio del swap por u$s20 mil millones con Estados Unidos

Luis Caputo agradeció a Bessent el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la Argentina

Caputo agradeció a Bessent "el apoyo inquebrantable" de Estados Unidos a la Argentina

Javier Milei y Luis Caputo.

Milei felicitó a Caputo por el swap con EEUU: "El mejor ministro de Economía de la historia argentina"

play

El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap por 20 mil millones de dólares con Argentina

Luis Caputo deberá presentarse el 15 de noviembre en el Congreso. 

Diputados aprobó un pedido de interpelación a Caputo por el blindaje de EEUU

La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.

Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

Rating Cero

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López.

Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

últimas noticias

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

Hace 4 minutos
Luis Caputo defendió el acuerdo con Estados Unidos: No hay pérdida de soberanía, es un beneficio mutuo

Luis Caputo aseguró el acuerdo con Estados Unidos: "No hay pérdida de soberanía, es un beneficio mutuo"

Hace 10 minutos
El hecho se produjo en la ruta 34.

Insólito: una tormenta de tierra generó un choque múltiple en una ruta de Santa Fe

Hace 29 minutos
Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

Hace 31 minutos
¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Hace 1 hora