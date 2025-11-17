Los ADRs retrocedieron hasta 6,1% y el S&P Merval perforó los 2.000 puntos en dólares Los activos argentinos experimentaron una jornada de corrección en la apertura de la semana y cortaron el impulso generado por el anuncio preliminar del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Por







Los activos argentinos experimentaron una jornada de corrección este lunes, interrumpiendo el tono positivo con el que había cerrado la semana previa. En Wall Street, los American Depositary Receipts (ADRs) registraron fuertes caídas, mientras que la plaza bursátil local, medida por el S&P Merval, perforó la marca simbólica de los 2.000 puntos en su cotización en moneda extranjera.

El índice S&P Merval en pesos cerró la jornada con una baja del 2,3%, situándose en los 2.926.870,5 puntos. Paralelamente, el indicador de referencia en dólares retrocedió 2,4%, ubicándose en los 1.969,20 puntos. De esta manera, el mercado local cortó el impulso generado por el anuncio del acuerdo comercial preliminar entre Argentina y Estados Unidos la semana anterior.

En el panel de acciones líderes, se observó una marcada mayoría de resultados negativos. Las caídas más significativas fueron lideradas por Grupo Supervielle, con un retroceso del 5,5%, seguido por Edenor (-5,1%) y Banco Macro (-4,6%). En contrapartida, algunas acciones de infraestructura lograron mantenerse en terreno positivo, destacándose Transener, que subió 2,1%, y Transportadora de Gas del Sur, con un avance del 4%.

La corrección se extendió a la plaza neoyorquina, donde los ADRs argentinos registraron desplomes de hasta 6,1%, siendo Edenor el papel más afectado. Le siguieron Grupo Supervielle (-5,4%) y Banco Macro (-3,5%). En contraste, solo Cresud y Corporación América (IRSA) mostraron ligeras subas, del 0,9% y 0,5% respectivamente.