Los ADRs retrocedieron hasta 6,1% y el S&P Merval perforó los 2.000 puntos en dólares

Los activos argentinos experimentaron una jornada de corrección en la apertura de la semana y cortaron el impulso generado por el anuncio preliminar del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Los activos argentinos experimentaron una jornada de corrección este lunes, interrumpiendo el tono positivo con el que había cerrado la semana previa. En Wall Street, los American Depositary Receipts (ADRs) registraron fuertes caídas, mientras que la plaza bursátil local, medida por el S&P Merval, perforó la marca simbólica de los 2.000 puntos en su cotización en moneda extranjera.

El índice S&P Merval en pesos cerró la jornada con una baja del 2,3%, situándose en los 2.926.870,5 puntos. Paralelamente, el indicador de referencia en dólares retrocedió 2,4%, ubicándose en los 1.969,20 puntos. De esta manera, el mercado local cortó el impulso generado por el anuncio del acuerdo comercial preliminar entre Argentina y Estados Unidos la semana anterior.

En el panel de acciones líderes, se observó una marcada mayoría de resultados negativos. Las caídas más significativas fueron lideradas por Grupo Supervielle, con un retroceso del 5,5%, seguido por Edenor (-5,1%) y Banco Macro (-4,6%). En contrapartida, algunas acciones de infraestructura lograron mantenerse en terreno positivo, destacándose Transener, que subió 2,1%, y Transportadora de Gas del Sur, con un avance del 4%.

La corrección se extendió a la plaza neoyorquina, donde los ADRs argentinos registraron desplomes de hasta 6,1%, siendo Edenor el papel más afectado. Le siguieron Grupo Supervielle (-5,4%) y Banco Macro (-3,5%). En contraste, solo Cresud y Corporación América (IRSA) mostraron ligeras subas, del 0,9% y 0,5% respectivamente.

En el mercado de deuda soberana, los bonos Globales bajo legislación extranjera cotizaron con bajas generalizadas de hasta 0,3%, con el Global 2046 siendo el principal afectado. Por su parte, los bonos Bonares, emitidos bajo ley argentina, operaron con resultados mixtos e incertidumbre.

Pérdida del poder adquisitivo: Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo de brujería tras quedar eliminada del mundial

Chubut declaró la emergencia climática tras el alerta roja por intensos vientos

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Bullrich, tras reunirse con Villarruel: "Se coloca como presidenta del Senado pero sin tomar partido por el Gobierno"

