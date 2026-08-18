Es DT, enfrentó a Argentina en el Mundial 2026 y fue hospitalizado tras separar a su esposa y a su ex en una pelea Un inesperado episodio durante sus vacaciones terminó con el entrenador en el hospital y volvió a ponerlo en el centro de la escena. Por Agregar C5N en









El entrenador protagonizó un recordado cruce con la hinchada argentina.

El entrenador de la selección de Egipto, Hossam Hassan, fue hospitalizado después de desmayarse mientras intentaba separar una pelea entre su actual esposa y su exesposa durante sus vacaciones en un complejo turístico de Marina El Alamein, en la costa norte egipcia. Según reportó Sky News Arabia y replicaron medios internacionales, el técnico de 60 años recibió primeros auxilios en el lugar y luego fue trasladado a un hospital.

El episodio comenzó cuando Hassan y su esposa, Dan-Adam, se encontraron con su expareja, Huwayda, quien estaba junto a sus hijos. La discusión rápidamente escaló y, según los testimonios difundidos por la prensa egipcia, hubo insultos y agresiones físicas, incluidos golpes, patadas y tirones de pelo.

Hassan intentó intervenir para detener la pelea, pero terminó perdiendo el conocimiento. De acuerdo con las informaciones disponibles, el técnico se encuentra bien tras recibir atención médica. Después del traslado, las dos mujeres continuaron intercambiando acusaciones y Huwayda incluso acudió a una comisaría, aunque finalmente decidió no continuar con la denuncia.

Esto es : Hoissem Hassan, seleccionador de Egipto, se desmaya tras una pelea… ¡entre sus dos esposas!



Fue trasladado al hospital y está fuera de peligro. pic.twitter.com/oHUwQz5ioC — Offsider (@Offsider_ES) August 18, 2026 El incidente ocurre poco más de un mes después de la participación de Egipto en el Mundial 2026, donde Hassan protagonizó uno de los partidos más dramáticos del torneo. La selección egipcia llegó a ponerse 2-0 ante Argentina en los octavos de final, pero terminó perdiendo 3-2 en Atlanta y quedó eliminada.

El día que el DT de Egipto enfrentó a Argentina en el Mundial 2026 Semanas atrás, antes del partido con la Selección argentina, Hassan había advertido que Egipto respetaba al equipo dirigido por Lionel Scaloni, pero que no le tenía miedo. “Argentina es un gran equipo y el campeón defensor, pero en el fútbol nada es imposible”, afirmó en conferencia de prensa. También había destacado a Lionel Messi, aunque sostenía: “Jugaremos nuestro propio juego sin pensar en el nombre de nuestros rivales”.