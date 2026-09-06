6 de septiembre de 2026 Inicio
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Las ventas minoristas de las pymes cayeron 0,2% en agosto y acumulan una baja de 2,4% en el año

El menor poder adquisitivo, el aumento de los servicios y el endeudamiento de los hogares condicionaron el consumo. El comercio online volvió a mostrar un fuerte crecimiento.

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Las ventas minoristas de las pymes cayeron 0,2% en agosto y acumulan una baja de 2,4% en el año

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en agosto una baja mensual del 0,2%, a precios constantes, y profundizaron la retracción acumulada durante el año. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad comercial acumula una caída de 2,4% entre enero y agosto.

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De acuerdo con la entidad, el comportamiento del consumo estuvo condicionado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de las tarifas de los servicios y el nivel de endeudamiento de las familias.

A esos factores se sumó el menor movimiento habitual después de las vacaciones de invierno y una menor disponibilidad de ingresos. En ese contexto, los consumidores concentraron sus gastos en aquellos productos considerados prioritarios y postergaron otras compras.

La percepción de los comerciantes también reflejó las dificultades que atraviesa el sector. El 47,4% de los empresarios consultados afirmó que su actividad permaneció sin cambios respecto de agosto del año pasado. Sin embargo, ese porcentaje fue 0,7 puntos inferior al registrado en julio.

Por otra parte, el 46,5% sostuvo que su situación empeoró, una proporción que aumentó dos puntos en relación con el mes anterior. Solo el 6,1% de los comerciantes manifestó haber registrado una mejora.

Las perspectivas hacia adelante muestran un escenario dividido. Para los próximos 12 meses, el 43,9% espera que su situación económica permanezca estable, mientras que el 42,8% confía en una mejora. En tanto, el 13,3% prevé un deterioro.

La cautela también aparece al analizar las decisiones de inversión. El 57,9% de los empresarios considera que no es un buen momento para invertir en sus negocios, mientras que apenas el 13,5% evalúa que las condiciones son favorables.

Cómo evolucionaron las ventas de las pymes rubro por rubro

El comportamiento de las ventas fue heterogéneo entre las siete categorías relevadas por CAME. Cuatro sectores consiguieron terminar agosto con resultados positivos frente al mismo mes del año pasado.

Perfumería fue el rubro que más creció, con un incremento interanual de 12,8%. En segundo lugar se ubicó Textil e indumentaria, que avanzó 6,4%, seguido por Calzado y marroquinería, con una suba de 1,2%.

También registró un resultado positivo el sector de Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, aunque con un crecimiento mucho más moderado, de 0,3%.

En cambio, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles fue el rubro con peor desempeño: sus ventas retrocedieron 4,8% interanual. Le siguieron Alimentos y bebidas, con una caída de 2,5%, y Farmacia, que registró una baja de 0,5%.

El comercio electrónico volvió a diferenciarse de la evolución general. Las ventas online de los comercios que además cuentan con un local físico aumentaron 17,6% interanual durante agosto.

Además, el canal digital tuvo una mejora de 0,4% respecto de julio, consolidándose como una alternativa cada vez más utilizada por las pymes para sostener y ampliar sus ventas en un contexto de debilidad del consumo.

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