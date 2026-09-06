Qué trámites de ANSES podés hacer con tu computadora o celular y sin sacar turno El organismo amplió las alternativas para facilitar distintas gestiones y evitar traslados innecesarios a sus oficinas. Por Agregar C5N en









Conocé cuáles son los trámites de ANSES que podes hacer de manera online.

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ANSES ofrece distintas gestiones que pueden realizarse de forma completamente virtual.

Para acceder a estos servicios, es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Entre las opciones disponibles figuran trámites vinculados con asignaciones, desempleo y pensiones.

También se pueden modificar datos relacionados con cobros y coberturas médicas. La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que buena parte de sus trámites y consultas pueden realizarse de manera online, sin necesidad de acercarse a una oficina. Para acceder a estas gestiones, los usuarios pueden ingresar desde una computadora o celular a través de Mi ANSES, el sitio oficial del organismo o el canal de Atención Virtual.

La entidad indicó que, para ingresar a sus canales digitales y realizar las validaciones necesarias, los usuarios deben contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. De esta manera, los beneficiarios pueden hacer consultas y presentar trámites de forma remota desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a una oficina de ANSES.

Conocé los trámites de ANSES que podés hacer de forma online desde tu celular o computadora. Freepik Cuales son los trámites de ANSES que se pueden hacer online Entre las gestiones disponibles, ANSES permite consultar el recibo de haberes y realizar trámites vinculados con distintas asignaciones familiares y prestaciones extraordinarias. Entre ellas se encuentran la Asignación por Prenatal, la Asignación por Maternidad o Maternidad Down, la Asignación por Matrimonio y la Asignación por Nacimiento o Adopción.

El sistema también permite gestionar la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad y presentar el certificado escolar. En cuanto a las prestaciones por desempleo, los trabajadores en relación de dependencia y quienes pertenecen al sector de la construcción pueden realizar la solicitud de manera virtual. Además, se puede iniciar el trámite de la Pensión No Contributiva por Invalidez.

Por otra parte, los canales digitales ofrecen opciones relacionadas con los datos de cobro y las coberturas médicas. Es posible solicitar el cambio de obra social para trabajadores en actividad, modificar el medio de cobro de jubilaciones y pensiones y elegir el medio de cobro para asignaciones y programas sociales.

Estas son las gestiones de ANSES que podes hacer de manera virtual. Freepik Para aquellos trámites que no están disponibles en los canales digitales o que requieren atención presencial, los ciudadanos deberán sacar un turno previo para acudir a una oficina de ANSES. El organismo permite elegir la sede donde realizar la gestión, incluso si no coincide con el domicilio registrado. En qué fecha cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2026 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre. Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.