Las ventas mayoristas cayeron un 5,4% en el primer semestre y apuestan al Black Week para repuntar

Ante la marcada baja en las ventas, lanzan una iniciativa para incentivar el consumo. Del 17 al 23 de noviembre los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo en todo el país.
Ante la marcada baja en las ventas, lanzan una iniciativa para incentivar el consumo. Del 17 al 23 de noviembre los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo en todo el país.