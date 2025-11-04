4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las ventas mayoristas cayeron un 5,4% en el primer semestre y apuestan al Black Week para repuntar

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) pondrá en marcha la Black Week para intentar revertir la situación de crisis que atraviesa el sector. Será durante la tercera semana de noviembre.

Por
Caída en ventas mayoristas 

Caída en ventas mayoristas 

Ante la marcada baja en las ventas, lanzan una iniciativa para incentivar el consumo. Del 17 al 23 de noviembre los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo en todo el país.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este miércoles 5 de noviembre

La propuesta está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad con la finalidad de reactivar el consumo, inspirada en el concepto de los populares eventos digitales Black. Con esta acción intentarán agilizar el flujo de ventas, achicar el sobre stock y trasladar ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante son protagonistas fundamentales del abastecimiento diario.

Más allá del evento y sus resultados, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios.

El consumo masivo también se desploma, el e-commerce resiste

Las ventas minoristas sufrieron una caída del 4,4% interanual en septiembre promediando todos los sectores, según informa la consultora Scentia. Tampoco acompaña el número en comparación a agosto 2025: la caída mensual es del 3,7% y afecta a todos los formatos de venta. En particular, los supermercados sufrieron la caída más alta con un 5,9% intermensual.

tabla de consumo de septiembre 2025
Tabla de consumo de septiembre 2025

Tabla de consumo de septiembre 2025

El comercio electrónico tuvo una suba mensual del 1,1% y se consolidó como el único segmento con una leve crecimiento. Además, acumula un robustecimiento interanual del 14,7%.

Noticias relacionadas

Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral

Polimetal posee una planta de producción en la provincia de San Luis.

La principal fábrica de llantas de aleación de Argentina fue vendida a un grupo brasileño

El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas.

Bitcoin y Ethereum profundizaron el derrumbe de las criptomonedas

El empleo asalariado formal sigue en caída según informe de la UBA

El empleo asalariado formal sigue en caída y alcanza su nivel más bajo desde 2023

El flamante canciller Pablo Quirno.

Pablo Quirno pidió un "acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur" tras asumir como canciller

Cyber Monday 2025 se extiende hasta el 5 de noviembre a las 23:59.

Electrónica y ropa, lo más buscado en el Cyber Monday 2025: cómo encontrar las mega ofertas

Rating Cero

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

Telefe podría perder uno de sus conductores estrella de cara al 2026.
play

Telefe podría perder un histórico conductor: "Lo llamó Luis Majul"

Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.
play

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

últimas noticias

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este miércoles 5 de noviembre

Hace 10 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 5 de noviembre

Hace 26 minutos
La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Hace 30 minutos
Entre los detenidos se encuentran dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano.

Portugal interceptó un submarino con 1,7 toneladas de cocaína que cruzaba el Atlántico rumbo a España

Hace 37 minutos
Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Hace 41 minutos