29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Un informe de la ENAC reveló que cuatro de cada diez empresas reportaron malas ventas y casi nueve de cada diez sufrieron aumentos de costos. La mayoría opera sin rentabilidad y un 13% advierte que podría cerrar antes de fin de año.

Por
Las pymes en recesión: ventas en caída
Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Las pequeñas y medianas empresas atraviesan una de las peores crisis de los últimos años. Sin mercado interno, con salarios depreciados y una creciente presión de costos, el sector productivo nacional se mueve sobre una línea delgada. El Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), advierte que “la economía argentina continúa sin señales de recuperación” y que “la recesión ya se consolidó”.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 30 de octubre

De acuerdo al relevamiento, el 40,4% de las empresas reportó malas ventas y casi nueve de cada diez (88%) enfrentaron aumentos de costos, mientras que tres de cada cuatro (74%) se vieron obligadas a subir precios. En el sector industrial, el impacto fue mayor: el 45,9% registró caídas significativas en sus ventas.

“La capacidad operativa utilizada promedió el 54,6%, reflejando una subutilización preocupante del aparato productivo”, señala el informe. En el caso de la industria, el nivel fue de 54,7%, por debajo del umbral razonable del 60%.

Los motivos son claros. Por un lado, el consumo se derrumba: los salarios alcanzan apenas para cubrir necesidades básicas y las familias arrastran un endeudamiento que llega al 130% de sus ingresos. Por otro, los costos empresariales aumentan por encima de los precios, lo que erosiona la rentabilidad.

Según la ENAC, seis de cada diez pymes trabajan sin ganancias y un 24% directamente pierde dinero, incluso operando. “El 13% de los empresarios advierte que podría cerrar antes de fin de año”, alertó Leo Bilinski, titular de la entidad.

En materia laboral, la situación también empeoró. Solo el 17,1% de las firmas incorporó personal, mientras que un 19,7% despidió trabajadores. En el sector industrial, los despidos alcanzaron al 28,8% de las empresas. En conjunto, el empleo pyme registró una variación negativa de -2,99%.

A la par, el financiamiento se convirtió en un recurso de supervivencia. El 21,3% de las empresas se endeudó para pagar impuestos y otro 20,5% para cubrir salarios o aguinaldos, sin relación con inversiones productivas. Además, el 59% denunció que sus clientes extendieron plazos de pago y el 47% reportó más incumplimientos. Hoy, las pymes financian a sus compradores durante 37 días, pero deben pagar a proveedores a 30, lo que agrava la falta de liquidez.

Las expectativas tampoco acompañan. El 76% de los empresarios cree que la economía nacional seguirá empeorando, y el 65% no planea invertir en el próximo trimestre. Entre las principales limitantes, destacan la caída del mercado interno (75%), la reducción de la rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%).

Noticias relacionadas

Vladimir Werning es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central anticipó que acumulará reservas en 2026, pero con algunas condiciones

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

El dólar se alejó del techo de la banda.

El dólar cayó $35 y se alejó de los $1.500

Anses difundió el monto de la Tarjeta Alimemtar por un hijo en noviembre.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en noviembre 2025

Anses explicó a quiénes le acredita $148.020 en noviembre.

ANSES deposita $148.020 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

Rating Cero

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Hace 33 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 30 de octubre

Hace 59 minutos
Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

Hace 1 hora
El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

Polémica en Río de Janeiro: ponen en venta al mítico Maracaná por u$s370 millones

Hace 1 hora
El futbolista jugó en River.

Un futbolista ilusiona a todo River por un inesperado posteo: ¿vuelve al club?

Hace 1 hora