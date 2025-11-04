4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los depósitos del Tesoro están en el nivel más bajo en 7 meses

Tras liberar $4,5 billones en la última licitación, los fondos del Ministerio de Economía en el Banco Central cayeron al nivel más bajo desde abril. Analistas prevén que el próximo rollover de deuda se acerque al 100% para evitar un nuevo drenaje de liquidez.

Por
Los depósitos del Tesoro están en el nivel más bajo en 7 meses

Los depósitos del Tesoro están en el nivel más bajo en 7 meses

Captura

Los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central (BCRA) retrocedieron a $5,2 billones, su menor nivel desde abril, luego de que el Ministerio de Economía liberara $4,5 billones al mercado en la última licitación. La medida buscó aflojar la tensión sobre las tasas de corto plazo y compensar la escasez de pesos que se había acentuado antes de las elecciones de medio término.

Tener trabajo ya no es sinónimo de alimentarse bien.
Te puede interesar:

La crisis en números: el 15% de los asalariados en el país no logra alimentarse bien

En la city porteña estiman que en la próxima licitación el Tesoro intentará renovar casi el 100% de la deuda que vence, para evitar una nueva caída en los depósitos. De todos modos, los analistas advierten que el resultado dependerá también del comportamiento de la recaudación y de las compras de divisas.

Tobías Pejkovich Balbiani, economista de Facimex Valores, consideró que la baja de los depósitos “no es preocupante en un contexto de equilibrio fiscal”, y señaló que el Tesoro mantiene aún $18,6 billones en bancos comerciales. Desde la misma consultora destacaron que, a diferencia de las licitaciones previas, esta vez “no hay margen para un fuerte roll off”, tras las renovaciones parciales que habían inyectado $7,1 billones de liquidez.

En tanto, desde Delphos Investment coincidieron en que la próxima licitación será clave para medir la capacidad del Tesoro de sostener la liquidez sin recurrir al BCRA. La firma recordó que, tras los comicios, el Gobierno buscó recomponer el flujo de pesos ante una demanda de dinero que se encontraba en niveles históricamente bajos.

El resultado del próximo llamado al mercado marcará si el Tesoro logra mantener el equilibrio fiscal y financiero alcanzado en los últimos meses o si deberá volver a apoyarse en el Central para sostener la liquidez.

Noticias relacionadas

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este miércoles 5 de noviembre

Caída en ventas mayoristas 

Las ventas mayoristas cayeron un 5,4% en el primer semestre y apuestan al Black Week para repuntar

Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral

Polimetal posee una planta de producción en la provincia de San Luis.

La principal fábrica de llantas de aleación de Argentina fue vendida a un grupo brasileño

El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas.

Bitcoin y Ethereum profundizaron el derrumbe de las criptomonedas

El empleo asalariado formal sigue en caída según informe de la UBA

El empleo asalariado formal sigue en caída y alcanza su nivel más bajo desde 2023

Rating Cero

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

últimas noticias

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Hace 41 minutos
El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

Hace 44 minutos
Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani gana las elecciones: "Es comunista"

Hace 45 minutos
El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Hace 52 minutos
Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Hace 1 hora