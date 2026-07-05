5 de julio de 2026 Inicio
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Las ventas pyme cayeron un 1,3% en junio y el consumo cerró el semestre con saldo negativo

Un informe de CAME mostró que en el primer semestre terminó con una caída acumulada del 2,5%.

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Las ventas pyme cayeron un 1,3% en junio y el consumo cerró el semestre con saldo negativo

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar señales de debilidad durante junio. De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el índice registró una baja del 1,3% en la comparación desestacionalizada con mayo, mientras que el balance de los primeros seis meses del año arrojó una retracción acumulada del 2,5%. En la comparación interanual, se observó una leve mejora del 0,9%, aunque insuficiente para compensar la tendencia general del consumo.

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Desde la entidad señalaron que algunos factores estacionales, como el pago del medio aguinaldo, junto con ciertos picos de demanda en fechas puntuales, aportaron algo de movimiento en determinados rubros. Sin embargo, el consumo continúa sostenido principalmente por promociones, descuentos y planes de financiación, con consumidores que ajustan el ticket promedio y priorizan productos de menor valor.

El informe también da cuenta de un clima de cautela entre los comerciantes. Predomina la percepción de que el contexto económico todavía no ofrece señales firmes de recuperación, lo que limita decisiones de inversión o expansión. En esa línea, más de la mitad de los empresarios consultados estima que la actividad se mantendrá estable en los próximos meses, sin mejoras significativas.

Ventas de mayo, sector por sector

En el desglose sectorial, el comportamiento fue heterogéneo, con algunas actividades mostrando mejoras puntuales y otras profundizando caídas.

Alimentos y bebidas: el rubro mostró un desempeño relativamente estable e incluso con leves mejoras en algunos casos, pero siempre atado a promociones y a la búsqueda de precios bajos. Los comercios advierten que el consumo sigue “defensivo”, con fuerte sensibilidad al precio y migración hacia productos más económicos.

Indumentaria: registró una mejora interanual moderada, aunque con fuerte dependencia de liquidaciones y descuentos. El movimiento se concentró en compras puntuales, sin una recuperación sostenida del consumo, y con un ticket promedio todavía por debajo de niveles históricos.

Farmacias y perfumerías: fue uno de los rubros con mejor desempeño relativo. El consumo de medicamentos y productos de higiene se mantuvo firme, con cierta estabilidad en la demanda, aunque también con presión sobre los precios que condiciona el volumen de compra.

Calzado y marroquinería: volvió a mostrar debilidad, afectado por la caída del consumo discrecional. Las ventas se concentraron en productos en oferta, con baja rotación en artículos de mayor valor.

Materiales para la construcción: continuó en terreno negativo, golpeado por la paralización de obras privadas y la menor inversión en refacciones del hogar. El rubro sigue siendo uno de los más afectados por la retracción del crédito y la pérdida de poder adquisitivo.

Electrodomésticos y artículos para el hogar: profundizó la caída, con consumidores que postergan compras de bienes durables. El sector reconoce que la financiación ayuda parcialmente, pero no logra compensar la falta de demanda.

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