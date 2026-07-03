3 de julio de 2026 Inicio
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El BCRA extendió préstamos con bancos internacionales para blindarse frente al año electoral

La entidad canceló las operaciones de pase pasivo (REPO) por u$s6.000 millones y renegoció los mismos con otras 10 entidades bancarias por un monto superior y con vencimiento para septiembre de 2028.

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El acuerdo del BCRA El nuevo acuerdo extiende los vencimientos hasta septiembre de 2028

El acuerdo del BCRA El nuevo acuerdo extiende los vencimientos hasta septiembre de 2028,

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes la prórroga de préstamos internacionales con bancos internacionales por un monto total de u$s6.000 millones, en lo que representa un gesto al mercado y un blindaje de cara al año electoral. La misma refiere a la cancelación de las operaciones de pase pasivo (REPO) y la renegociación de los mismos con otras 10 entidades bancarias por un monto superior y con vencimiento para septiembre de 2028.

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A través de esta nueva transacción, el BCRA refinanció la totalidad de los vencimientos de dichos instrumentos previstos para el 2026 y 2027, en una medida que, según detalló en un comunicado, "fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".

Además de mejorar el perfil de vencimientos, la operación también permitirá bajar el costo de financiamiento y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes.

Los detalles de la operación

Al igual que en la última transacción, la entidad que dirige Santiago Bausilli, detalló que "la operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA".

"En la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA", completó.

El comunicado del Banco Central

Noticia en desarrollo.-

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