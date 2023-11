La Unión Industrial Argentina le pidió "anuncios y señales claras" a Javier Milei

En esa misma línea, expresó que “la industria espera anuncios y señales claras”, y agregó respecto de las expectativas del sector que esperan “señales claras de hacia dónde quiere ir. Si no tenemos estabilizaciones macroeconómicas, nada puede crecer en la Argentina más que la inflación y los problemas”.

En el mismo sentido, al cerrar la jornada sostuvo que "estamos ansiosos de ver desarrollar un programa. Queremos a la industria adentro, no queremos que se quede afuera y no vamos a dejar de decir lo que pensamos".

"Todo país debe aspirar a dar desarrollo a su industria nacional, porque es la base de su riqueza, de su poder y de su estabilidad", concluyó.

funes de rioja Funes de Rioja fue el encargado de la apertura de la Conferencia Anual 29° de la UIA. Iganacio Petunchi

Jorge Macri afirmó que trabajará para "avanzar en la autonomía" de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño expuso ante los industriales y anunció que mantendrá la baja de impuestos aplicada este año en el distrito y adelantó que trabajará para "avanzar en la autonomía" porteña. Prometió además que impulsará la creación de un fuero laboral local que se adapte a los nuevos tiempos del mundo de trabajo.

jorge macri Jorge Macri, uno de los dirigentes políticos presentes en el evento de la UIA Ignacio Petunchi

Al delinear sus objetivos al frente del distrito porteño, Macri remarcó que impulsará la creación de "un fuero laboral moderno, sano y limpio que entienda las nuevas formas de trabajo". También propuso como desafío de gestión desarrollar el sur de la ciudad, en el marco de una política que debe fomentar "la interacción entre lo público y lo privado".

"La ciudad tiene que recuperar una vocación de perfil industrial. En algún tiempo se dejó de buscar la posibilidad de generar industrias, pero así como tenemos un norte que impulsa y emprende tenemos que llevar desarrollo al sur", enfatizó.

Diana Mondino: "Las empresas exportadoras van a ser dueñas de sus dólares"

La futura canciller Diana Mondino envió un guiño al sector industrial durante su disertación y señaló que en temas impositivos "tenemos que simplificar un montón de cosas, no va ser fácil". "Tienen que pasar por el Congreso y yo creo que ahora hay una convicción allí que no se puede seguir con esta mala situación de esta gran desequilibrio fiscal”, agregó.

Para luego remarcar que “las empresas exportadoras van a ser dueñas de sus dólares, no el Banco Central. Los dólares son del exportador y que los venda al precio que quiera o pueda, o que los guarde”.

Diana Mondino Diana Mondino resaltó que “las empresas exportadoras van a ser dueñas de sus dólares, no el Banco Central". Ignacio Petunchi

"Un exportador sufre grandes agravios. El Gobierno les dice que cosas puede vender, indirectamente les dice a que precios podes vender ,porque te ponen un aforo e impuesto sobre el precio que dijeron, tenes el tipo de cambio y la obligación de liquidar divisas en tiempo preventorio”, concluyó.

Previo a su ingreso al salón del Centro de Convenciones, Mondino confirmó que Argentina no ingresará al grupo de los BRICS. "No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó", aseguró la futura ministra, consultada sobre la concreción de la entrada del país al bloque de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Gobernadores coincidieron ante la UIA en defender la industria provincial

Axel Kicillof, Raúl Jalil, Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, gobernadores electos de Buenos Aires, Catamarca, Chubut y Mendoza, respectivamente anticiparon cómo creen que será su vínculo con el gobierno de Javier Milei y coincidieron en defender la industria provincial.

El mandatario bonaerense consideró, a pesar de que "ahora está resuelto el ministro" de Economía (en relación a Luis "Toto" Caputo), todavía "no está explícito el plan económico" del Presidente electo.

Axel Kicillof UIA Axel Kicillof subrayó ante la UIA que "no está explícito el plan económico" de Javier Milei Ignacio Petunchi

"Escuchaba esta mañana a Daniel Funes de Rioja decir que todavía no se sabe cuál va ser el plan económico, creo que en ese sentido obviamente hubo indicios pero también marchas y contramarchas en algunos aspectos así que hay que esperar ahora está resuelto el ministro. No está explicito el plan económico", subrayó Kicillof.

Consultado sobre cómo cree que será la relación entre su gobierno y la gestión de Milei, expresó que "una preocupación importante de la provincia de Buenos Aires, teniendo el 50% de la industria, es la producción de valor del trabajo industrial. Estamos en un momento en el que todos los bloques que se están redefiniendo resuelven defender su producción local. Lo hace Estados Unidos, la Unión Europea".

Luego añadió: "Para la provincia de Buenos Aires y para cada una de las provincias es necesario que haya políticas que fomenten y amplíen el empleo y la producción. De eso estamos esperando definiciones y va a definir cuál va a ser la relación del gobierno provincial con el nacional, porque uno tiene la obligación de defender los intereses de su provincia, a su aparato productivo".

Por su parte, el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que su provincia "tiene su perspectiva mirando al futuro, en un marco de incertidumbre, en un mandato de cambio rotundo que dio la ciudadanía. A pesar de eso, Mendoza tiene posibilidades enormes. Somos productores de energía y alimentos, y podemos hacerlo más y mejor".

Mientras que Raúl Jalil mostró un visión positiva sobre la industria en la Argentina. "El futuro de la industria es hoy. Tengo una visión muy optimismo del país. El gas, el petróleo y la minería nos van a dar las divisas para estabilizar la macroeconomía. Vamos a duplicar este año que viene la producción y el próximo a triplicar", subrayó.

En esa línea resaltó que "esta es una gran oportunidad para terminar con la cultura de la polémica y seguir con la cultura del diálogo. Si tenemos a los privados dentro de ese diálogo, de una forma razonable, creo que podemos crecer mucho más".

Por último, el gobernador electo chubutense anticipó una "agenda federal", ante la falta de mayoría parlamentaria del nuevo gobierno. "Espero que haya una buena relación y soy optimista", afirmó.

Guillermo Francos negó que se produzca un "industricidio"

El futuro ministro de Interior fue el encargado de cerrar la 29° Conferencia Anual y aseguró que hay "un norte, pero se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos". "No hay un mañana que pueda construirse si no transitamos en conjunto ese sendero", agregó.

"Tenemos que atender a los que más sufren en este momento y ver como hacemos para poner el aparato productivo en funcionamiento total", explicó.

Luego destacó que la victoria de Milei en las últimas elecciones "es un caso único en la historia". "Alguien que construyó en dos años un espacio y fue electo presidente con el 56% de los votos. Ese es un mensaje para varios, es un mensaje para el sistema político argentino que la sociedad sabe decir basta. Es un mensaje para nosotros quienes vamos asumir esta gran responsabilidad con la ayuda de todos", explicó.

UIA Francos (5).jpeg Guillermo Francos negó que se vaya a producir un "industricidio" durante la futura administración de Javier Milei.

Luego le habló a los industriales presentes y le aclaró que "tenemos claro absolutamente todo lo que ustedes están pasando, todo lo que ustedes necesitan y vamos a ir por etapas".

"El otro día javier dijo que no iba a cometer un industricidio. Quiero que tengan claro que somos consientes de que nosotros tenemos un norte, pero se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos. No hay un mañana que pueda construirse si no transitamos en conjunto ese sendero”, detalló.

Y sobre el final de su discurso, Francos explicó que vino a la 29º Conferencia Anual de la UIA "no como orador", sino a a traer un mensaje de saludo del presidente electo de la república y decirle que vamos a estar codo a codo trabajando para solucionar enserio en libertad los problemas de los argentinos.

"Sigamos confiando en la democracia porque sino somos buenos, al final del camino nos remplazaran otros que harán el camino que nosotros no hicimos”, concluyó.