Diana Mondino confirmó que Argentina no ingresará a los BRICS

"No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó" , aseguró la futura ministra, consultada sobre la concreción de la entrada del país al bloque de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

En la previa de la conferencia, Mondino se mostró a favor del tratado Mercosur - Unión Europea. "Tiene altas posibilidades de que se firme el 7 de diciembre. Como La Libertad Avanza hemos manifestado que no tenemos ninguna objeción en que se firme, al contrario, nos parece excelente. Ojalá Alberto Fernández pueda concretarlo y termine su mandato con este logro", sostuvo.

También confirmó que las funciones de comercio exterior de la Secretaría de Comercio "van a ser absorbidas por Cancillería" y subrayó: "Nadie que esté trabajando se va a quedar sin trabajo. Cada uno sabe si está trabajando en algo útil o no".

"Los controles de precios tienen que desaparecer. Nunca funcionaron. Los controles de sanidad, higiene, inocuidad sí van a seguir", explicó.

Diana Mondino Diana Mondino habló en la 29° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El evento se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema "Hay industria, hay futuro" con la asistencia de más de mil referentes industriales del país, funcionarios del gobierno electo, gobernadores y especialistas.

Además de Mondino, participan otras figuras políticas electas como Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca) e Ignacio Torres (Chubut).

Asimismo, el ministro del Interior del nuevo gobierno, Guillermo Francos, expondrá sobre el futuro de la relación con las provincias desde el punto de vista de la industria.

Finalmente, el cierre estará a cargo del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Se esperaba la presencia de Milei, pero confirmó que no irá.

Más definiciones de Diana Mondino en la 29° Conferencia Industrial de la UIA

"El tema de regulación tenemos que tener cuidado porque dependerá de cada productor. Uno puede decir, vino del Mercosur, malbec argentino, vino de Mendoza, o de Chacales, entonces ¿cuál vale más?. Eso es lo que tenemos que tratar de tener"

"Porque si al de Chacales lo obligas a poner el Mercosur, lo estás perdiendo una cantidad de valor monumental. Pero si solamente van a poder vender aquellos que tengan esa denominación, van haber muchos otros que se quedan afuera. Ese equilibrio va ser difícil de lograr"

"El Mercosur tiene que avanzar en muchos elementos. Para nosotros sería una gran oportunidad que se haga ese tipo de cosas, sobre todo cuando se firme el convenio con la Unión Europea. Porque es cierto, va haber regulaciones exageradas o costosas que no son necesariamente aplicables, pero le quitan discrecionalidad a la resolución argentina. Homologás al estándar más alto de todo para exportar. No vas a exportar?, no homologues a ese estándar, hacelo a uno que te venga mejor para tu actividad".

"Las oportunidades para Argentina, no es solamente la Unión Europea porque podemos avanzar por otros lados. Con EFTA (paises escandinavos), Singapur, Asian (países asiáticos excepto China y Japón), las puertas que se abren son monumentales y seguramente a alguien va a molestarle, peor si vamos a esperar que todos estén contentos, nadie va a estarlo. Ojalá se firme ahora"

"Nosotros hemos hecho todo lo posible para que quede claro que nosotros agradeceríamos que Alberto Fernández como presidente saliente pueda concretar el acuerdo"

"En la Cancillería vamos a tener dos agencias o alguna otra cosa, no tienen nombre todavía, donde el sector privado va a tener un rol dominante para generar e incentivar todo lo que sean exportaciones"

"Sabemos que los impuestos son un horror. Tenemos que simplificar un montón de cosas, no va ser fácil. Estos temas tienen que pasar por el Congreso y yo creo que ahora hay una convicción allí donde no se puede seguir con esta mala situación de esta gran desequilibrio fiscal"

"Para ese desequilibrio hay dos soluciones: o mantenemos y subimos los impuestos o bajamos el gasto. Nosotros vamos por el lado de bajar el gasto para poder luego bajar los impuestos. Si no hay un consenso en el Congreso eso va hacer bien difícil".

"El IVA se cobra dos veces en una exportación, eso no puede ser"

"Las empresas exportadoras van a ser dueñas de sus dólares, no el Banco Central. Los dólares son del exportador y que los venda al precio que quiera o pueda, o guardátelos"

"Un exportador sufre grandes agravios. El gobierno les dice que cosas puede vender, indirectamente les dice a que precios podes vender porque te ponen un aforo e impuesto sobre el precio que dijeron. Tenes el tipo de cambio y una que nos olvidamos que es la obligación de liquidar divisas en tiempo perentorio"

La Libertad Avanza pone en duda el ingreso de Argentina a los BRICS

La diputada electa por La Libertad Avanza (LLA) y eventual canciller del presidente electo Javier Milei, Diana Mondino, adelantó el domingo que va a "reevaluar" el ingreso de la Argentina al grupo de los BRICS porque "no hay una ventaja relativa en formar parte" de ese bloque.

"La Argentina no ha formalizado nada. Es una invitación que está abierta y que Argentina, que yo sepa, aún no ha aceptado", aclaró la economista. "Entiendo yo que es efectivo a partir del 1° de enero. Nosotros todavía no somos miembros. Cuando lo seamos, podemos reevaluar", añadió.

"Aunque esos temas estuvieran ya avanzados, la preocupación es estar abiertos al multilateralismo y tratar de participar en la mayor cantidad de organizaciones que permitan el respeto del derecho internacional, del respeto de los derechos humanos, abrir el comercio internacional", resaltó Mondino.

"Y por lo que yo sé, hasta ahora, reitero, los BRICS están más vinculados a un alineamiento político que a ventajas que pudieran haber para el comercio entre los países. De hecho, con la mayoría de los BRICS ya tenemos relaciones diplomáticas y comerciales", subrayó.

En ese sentido, la futura canciller consideró que "no tendría incentivo formar parte de los BRICS", bloque conformado por Brasil, Rusia, China, Irán y Sudáfrica. "Lo que hasta ahora hemos visto es que no hay una ventaja relativa en formar parte de los BRICS. Debemos concentrarnos en las urgencias", concluyó.