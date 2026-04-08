A cuánto llegará la inflación en marzo según los principales analistas del mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectó levemente al alza sus pronósticos de inflación para el tercer mes del año y para todo el 2026. En tanto, indicó una leve baja en sus expectativas para el PBI del 2026.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo, que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, indicó que la inflación del tercer mes del año se ubicaría en torno al 3%, en una corrección de las expectativas al alza, una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

El REM, del que fueron parte 34 consultoras y centros de investigación junto a 12 entidades financieras, arrojó que las expectativas de inflación de marzo fueron del 3%, y que será del 2,6% en abril , 2,3% en mayo , 2% en junio y 2% en julio. Mientras se espera por el dato oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el martes 14 de abril a las 16. La mediana del REM BCRA de marzo prevé que la inflación recién perfore 2% en agosto de 2026.

El grupo de participantes con mejor historial de pronósticos (Top 10) estimó una inflación aún levemente superior , de 3,1% mensual para el tercer mes del año. En cuanto al IPC Núcleo —que excluye precios regulados y estacionales—, las proyecciones también se ajustaron al alza: el conjunto de analistas lo ubicó en 2,9% mensual, mientras que el Top 10 lo estimó en 3,0% .

De este modo, las previsiones indican que el IPC finalizaría el 2026 en 29,1 %, 3,1 puntos porcentuales por arriba de la previsión anterior. En el mismo sentido, para 2027 el mercado espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepe a 19,3% .

En el relevamiento de marzo, los gurúes de la city bajaron sus previsiones de devaluación. Las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.420 por dólar para el promedio de abril de 2026 (-$32/u$s comparado con el REM anterior).

Además, los analistas proyectan que el tipo de cambio nominal rondará los $1.700 hacia fin de año, con incrementos mensuales cada vez más moderados y siempre dentro del límite establecido por el Gobierno, lo que implicó una variación interanual esperada del 17,4%. El Top 10 de analistas se mostró algo más optimista respecto de la dinámica cambiaria, con una proyección de $1633 por dólar para diciembre.

En cuanto a la economía, el mercado corrigió su proyección de crecimiento del PBI levemente a la baja, en 3,3% para todo 2026. El PBI desestacionalizado crecería 1,3% en el primer trimestre de 2026 y 0,8% en el segundo, con una leve revisión al alza en el inicio del año. Para el tercer trimestre, proyectaron una expansión de 0,7%, lo que consolidó un sendero de crecimiento moderado.

Por otro lado, el relevamiento de marzo mostró que la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas cerraría en abril cerca del 26,8%, y bajaría al 23,4% hacia fines de 2026. A su vez, los analistas esperan un superávit comercial superior a los u$s14.000 millones tanto este año como el próximo (u$s1.581 millones más que en el REM anterior), mientras que el desempleo se mantendría casi sin cambios, en torno al 7,6% de la población económicamente activa, 0,3 puntos porcentuales por encima del REM anterior.

Mirá el informe completo del REM de marzo