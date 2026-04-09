Inflación al alza: los cortes de carne vacuna aumentaron hasta 20% en marzo En promedio, la carne de vaca subió 10,6%, pero la picada común tuvo un aumento superior al 20% en el AMBA. Córdoba fue el distrito con mayores incrementos. Por + Seguir en







Los cortes de carne vacuna aumentaron hasta 20% en marzo.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) publicó su informe sobre el incremento de precios en marzo y adelantó aumentos superiores al 20% en algunos cortes populares. En promedio, la carne vacuna aumentó 10,6%. El precio del pollo varió de forma similar, mientras que el del cerdo se mantuvo estable.

Córdoba fue el distrito que registró el mayor incremento promedio, con una suba mensual del14,1% y el 68,8% contra marzo del año pasado. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el valor de la media res aumentó en promedio un 13,3% mensual y un 71,71% interanual. En la región en donde se registró un menor incremento fue Rosario, con un avance de 11,6% mensual y 62,9% interanual.

El próximo martes es publicará la inflación de marzo y el incremento de la carne sumará una presión extra a un número que se estima alcanzaría el 3%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo, que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, indicó que el IPC del tercer mes del año se ubicaría en torno al 3%, en una corrección de las expectativas al alza, una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

Distrito por distrito, variaciones de los cortes de carne Córdoba Bola de lomo: 12,4%

Cuadrada: 12,2%

Falda: 12,1%

Bife angosto: 8,1%

Picada común: 7,7%

Picada especial: 7,2% AMBA Picada común: 20,4%

Carnaza común: 17,7%

Falda: 13,4%

Peceto y picada especial: 9,3%

Lomo: 8,5%

Matambre: 7,6% Rosario Osobuco: 13,9%

Paleta: 13,8%

Tortuguita: 13,6%

Matambre: 9,4%

Picada común: 8,8%

Asado: 8,4% Cómo varió el precio del pollo y el cerdo El pollo fresco subió un 10,9% en el mes y un aumento 49,1% interanual, pero su precio sigue siendo menos de un tercio del promedio vacuno: $4.822 el kilo. A nivel regional, en el AMBA aumentó igual que en el promedio, mientras que en Córdoba aumentó 8,6% y en Rosario apenas 4,5%.