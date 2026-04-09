Inflación al alza: los cortes de carne vacuna aumentaron hasta 20% en marzo

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) publicó su informe sobre el incremento de precios en marzo y adelantó aumentos superiores al 20% en algunos cortes populares. En promedio, la carne vacuna aumentó 10,6%. El precio del pollo varió de forma similar, mientras que el del cerdo se mantuvo estable.
Córdoba fue el distrito que registró el mayor incremento promedio, con una suba mensual del14,1% y el 68,8% contra marzo del año pasado. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el valor de la media res aumentó en promedio un 13,3% mensual y un 71,71% interanual. En la región en donde se registró un menor incremento fue Rosario, con un avance de 11,6% mensual y 62,9% interanual.
El próximo martes es publicará la inflación de marzo y el incremento de la carne sumará una presión extra a un número que se estima alcanzaría el 3%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo, que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, indicó que el IPC del tercer mes del año se ubicaría en torno al 3%, en una corrección de las expectativas al alza, una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.
Distrito por distrito, variaciones de los cortes de carne
Córdoba
- Bola de lomo: 12,4%
- Cuadrada: 12,2%
- Falda: 12,1%
- Bife angosto: 8,1%
- Picada común: 7,7%
- Picada especial: 7,2%
AMBA
- Picada común: 20,4%
- Carnaza común: 17,7%
- Falda: 13,4%
- Peceto y picada especial: 9,3%
- Lomo: 8,5%
- Matambre: 7,6%
Rosario
- Osobuco: 13,9%
- Paleta: 13,8%
- Tortuguita: 13,6%
- Matambre: 9,4%
- Picada común: 8,8%
- Asado: 8,4%
Cómo varió el precio del pollo y el cerdo
El pollo fresco subió un 10,9% en el mes y un aumento 49,1% interanual, pero su precio sigue siendo menos de un tercio del promedio vacuno: $4.822 el kilo. A nivel regional, en el AMBA aumentó igual que en el promedio, mientras que en Córdoba aumentó 8,6% y en Rosario apenas 4,5%.
El pechito de cerdo registró una suba del 6,3% mensual y del 28,1% interanual, con un precio promedio de $8.944. El incremento fue similar entre las regiones relevadas: la mayor suba fue en Rosario, con 6,9%, seguida del AMBA (6,3%) y Córdoba (6%).