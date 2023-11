La industria textil, indumentaria y calzado analizó los retos y oportunidades para el futuro

Tendlarz valoró la capacidad de reacción de la industria textil en la pandemia. "Cuando el mundo se cerró, la Argentina pudo producir los barbijos, las gasas, las ventas de algodón hidróxido, las sábanas, las toallas, las vestimentas de los médicos", señaló.

Por su parte, Rabinovich consideró que "los vaivenes hacen que no podamos desarrollarnos libremente y con la confianza de que a largo plazo vamos a seguir teniendo trabajo". En ese sentido, propuso impulsar "políticas activas por parte del Estado para la formalización de las empresas, para que sea más económico y con un ejemplo de trabajo registrado, facilitar un poco más el acceso al crédito para las mismas".

"No es tan fácil en las empresas chicas y en nuestro sector hay muchas, se hace un poco difícil", apuntó Rabinovich, quien también advirtió que se deberá trabajar además en "la fluidez del abastecimiento de los insumos de materia prima, tanto locales como importados".

PRO TEXTIL

Drescher comentó acerca del impacto de la digitalización en la distribución y comercialización, y la agenda de la exportación. Si bien se consideró "analógico", reconoció que "hoy el 60% de mis prendas completas se hace a través de canales online y se hace con varios países en forma simultánea".

"Este país necesariamente necesita más dólares de lo que tiene para poder seguir creciendo. La exportación tiene que ser una prioridad absoluta en todos los rubros", agregó Drescher.

"Argentina es un país pendular. Pasamos de una cosa a la otra, de una política pro-industrial a una política anti-industrial, es imposible. ¿Y en qué estamos todos los que estamos acá? Yo estoy comprando materias primas para el 2025. ¿Qué vamos a hacer en el 2025? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Qué mercado va a haber? Yo creo que nosotros atravesamos una pandemia, pero hay otras ‘pandemias’ por delante", vaticinó.

Sellaro destacó las inversiones recientes en el sector del calzado. "Hoy, nuestras industrias todas están equipadas, en estos tres años fueron importadas 120 máquinas alemanas, que cuestan 96.000 euros cada una. Ahora están entrando máquinas de inyectar fondos de polímero de EVA, que es una suela liviana. Ya no se importan esos insumos, se hacen las matrices de Brasil y se producen nuestras plantas. Inversión pura, pero la inversión tiene que venir atada a la previsibilidad, que no vamos a perder trabajo, que no vamos a tener inconvenientes", sostuvo.