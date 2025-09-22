La industria manufacturera enfrenta una caída de pedidos y mayor presión financiera El 51% de las empresas reportó menor nivel de pedidos y solo el 4% prevé aumentar el empleo hacia fin de año, según el INDEC. Por







La industria manufacturera enfrenta caída de pedidos y mayor presión financiera

La industria manufacturera continúa mostrando señales de deterioro en un contexto de volatilidad cambiaria y tasas de interés en alza. Según la Encuesta de Tendencia de Negocios publicada este lunes por el INDEC, el 50,9% de las empresas declaró en agosto que el nivel de pedidos se encontraba “por debajo de lo normal”. Se trata del cuarto mes consecutivo de aumento en esa proporción.

El estudio reveló que la demanda interna insuficiente sigue siendo el principal factor que limita la producción, mencionada por el 49,4% de las compañías. Sin embargo, perdió peso respecto del mes anterior frente al avance de otras dificultades, en particular los problemas financieros, la incertidumbre económica y la competencia de productos importados.

El acceso al financiamiento se volvió un obstáculo cada vez mayor. Solo el 5,6% de las firmas aseguró contar con facilidades para obtener crédito, mientras que el 32,5% señaló dificultades severas, un salto significativo frente al 19,5% registrado en mayo. Fue el tercer mes consecutivo con un deterioro en ese indicador.

La encuesta refleja el impacto de la suba de tasas que se produjo entre julio y agosto, cuando el costo de los adelantos a empresas llegó a triplicarse por la volatilidad derivada del desarme de las Lefis y los intentos oficiales de contener el dólar.

En este escenario, las expectativas hacia fin de año son limitadas. Solo el 15% de las compañías anticipa un incremento en la producción durante los próximos tres meses, y apenas el 4% proyecta aumentar el empleo entre septiembre y noviembre. En tanto, solo el 11% espera una mejora en la situación general de sus negocios.

Los datos confirman que la combinación de menor consumo interno, mayores costos financieros y condiciones externas más exigentes está profundizando las dificultades de la industria, que encara el último tramo del año con perspectivas de escaso dinamismo.