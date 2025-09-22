22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La industria manufacturera enfrenta una caída de pedidos y mayor presión financiera

El 51% de las empresas reportó menor nivel de pedidos y solo el 4% prevé aumentar el empleo hacia fin de año, según el INDEC.

Por
La industria manufacturera enfrenta caída de pedidos y mayor presión financiera

La industria manufacturera enfrenta caída de pedidos y mayor presión financiera

La industria manufacturera continúa mostrando señales de deterioro en un contexto de volatilidad cambiaria y tasas de interés en alza. Según la Encuesta de Tendencia de Negocios publicada este lunes por el INDEC, el 50,9% de las empresas declaró en agosto que el nivel de pedidos se encontraba “por debajo de lo normal”. Se trata del cuarto mes consecutivo de aumento en esa proporción.

En julio la ocupación hotelera cayó un 2,1% interanual.
Te puede interesar:

En julio, la ocupación hotelera cayó un 2,1% interanual

El estudio reveló que la demanda interna insuficiente sigue siendo el principal factor que limita la producción, mencionada por el 49,4% de las compañías. Sin embargo, perdió peso respecto del mes anterior frente al avance de otras dificultades, en particular los problemas financieros, la incertidumbre económica y la competencia de productos importados.

El acceso al financiamiento se volvió un obstáculo cada vez mayor. Solo el 5,6% de las firmas aseguró contar con facilidades para obtener crédito, mientras que el 32,5% señaló dificultades severas, un salto significativo frente al 19,5% registrado en mayo. Fue el tercer mes consecutivo con un deterioro en ese indicador.

La encuesta refleja el impacto de la suba de tasas que se produjo entre julio y agosto, cuando el costo de los adelantos a empresas llegó a triplicarse por la volatilidad derivada del desarme de las Lefis y los intentos oficiales de contener el dólar.

En este escenario, las expectativas hacia fin de año son limitadas. Solo el 15% de las compañías anticipa un incremento en la producción durante los próximos tres meses, y apenas el 4% proyecta aumentar el empleo entre septiembre y noviembre. En tanto, solo el 11% espera una mejora en la situación general de sus negocios.

Los datos confirman que la combinación de menor consumo interno, mayores costos financieros y condiciones externas más exigentes está profundizando las dificultades de la industria, que encara el último tramo del año con perspectivas de escaso dinamismo.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el segundo trimestre del 2025 el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

En el segundo trimestre del 2025, el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

Indec: en julio el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,8

El uso de la capacidad instalada de la industria volvió a caer en julio: se ubicó en 58,2%

En agosto, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

En agosto, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo

Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

El Gobierno dio a conocer la medida sobre las carnes avícolas y bovinas.

El Gobierno anunció que también quitará retenciones para la exportación de carnes avícolas y bovinas

Rating Cero

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

play

Paloma Mami: la "muñeka" que rompió la caja del género urbano

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
play

De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.
play

Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.

De mendigos a millonarios: Marvel había puesto en venta a sus héroes por pocos millones antes de llegar al éxito con Iron Man

últimas noticias

Donald Trump censuró a un periodista de CNN: Tú eres noticias falsas

Donald Trump censuró a un periodista de CNN: "Tú eres noticias falsas"

Hace 14 minutos
Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Hace 21 minutos
Javier Milei se reunirá con la directora del FMI y con el Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei parte a Estados Unidos con el objetivo de materializar el eventual préstamo del Tesoro

Hace 23 minutos
Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo

Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

Hace 33 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

Hace 38 minutos