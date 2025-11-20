20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La tasa de natalidad en Argentina se redujo casi a la mitad en la última década

Según un informe del Indec, cada vez son menos los hogares con niños, niñas y adolescentes y, en la mayoría de ellos, solo hay un menor de edad. En 2023 nacieron menos de 10 bebés por cada mil habitantes.

Por
En 2022

En 2022, solo el 45% de los hogares tenían miembros menores de edad.

Freepik

La tasa de natalidad en Argentina se redujo prácticamente a la mitad desde 2014, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y solo el 45% de los hogares de todo el país tienen a un menor de 18 años entre sus miembros, un descenso respecto al promedio histórico.

En octubre, la balanza comercial presentó un superávit de u$s 800 millones
Te puede interesar:

En octubre, la balanza comercial presentó un superávit de u$s 800 millones

Los datos se desprenden del Dosier Estadístico de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) difundido por el organismo en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre. Además de datos demográficos, el informe contiene información sobre acceso a la salud y trayectorias educativas.

Según los últimos censos nacionales de población, "la cantidad de hogares que tienen NNyA entre sus miembros decrece de manera sistemática. Mientras que en 1991 el 56% de los hogares tenía miembros menores de 18 años, para 2022, este valor se redujo a casi el 45%", señaló Indec.

La tasa de natalidad se mantuvo relativamente estable entre 2000 y 2014, cuando osciló entre 19 y 18,2 nacidos vivos por cada mil habitantes. Sin embargo, a partir de ese año comenzó un descenso sostenido hasta ubicarse en 9,9 en 2023, prácticamente la mitad respecto a principios del siglo XXI.

Tasa de natalidad en Argentina de 2000 a 2023

La proporción de hogares con NNyA varía según la región del país pero, para 2022, las provincias del NOA (Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero) tenían los mayores porcentajes, superiores al 50%. Dentro de los hogares con NNyA, en el 42,5% había solo un menor; en el 39,8% había dos, y en el 17,8% había tres o más.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares actualizados al tercer trimestre de 2024, casi 6 de cada 10 hogares con NNyA pertenecían a los quintiles de menores ingresos. El 72,4% de los hogares más pobres del país tiene menores de edad; entre el quintil de mayores ingresos, solo hay menores en el 17% de los hogares.

La baja en la tasa de natalidad va en línea con el contexto internacional y se explica por cambios relacionados con el descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. En Argentina, además, durante el período analizado se redujo a la mitad la tasa de embarazo adolescente, que pasó de 33,7 en 2014 a 13,7 en 2021, según datos del Ministerio de Salud.

Menos personas eligen tener hijos, pero también es cierto que muchas familias querrían hacerlo y no pueden, principalmente, por motivos económicos. La Canasta de Crianza del Indec estimó que en octubre de este año se necesitaron más de $557.000 para mantener a un niño en edad escolar, por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $322.200.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Inflación: en octubre los precios mayoristas subieron un 1,1%

Inflación: en octubre los precios mayoristas subieron un 1,1%

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $557 mil para un niño en edad escolar

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $557 mil para un niño en edad escolar

industria: por primera vez en 10 meses la capacidad instalada se ubico por encima del 60%

Industria: por primera vez en 10 meses la capacidad instalada se ubicó por encima del 60%

En septiembre los salarios registraron un aumento del 2,2%

En septiembre los salarios registraron un aumento del 2,2%

El Indec detalló el aumento de la canasta básica de octubre.

En octubre, una familia tipo necesitó más de $1.210.000 para no ser pobre

Los préstamos que provienen de familiares o amigos crecieron en clases bajas, según INDEC. 

Crisis: uno de cada cuatro argentinos de bajos ingresos tuvo que pedir plata a allegados para comer

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 11 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 13 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 25 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 27 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 28 minutos