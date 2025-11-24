24 de noviembre de 2025 Inicio
Niño Prodigio reveló el horóscopo semanal: cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025

El astrólogo reveló cómo vive cada signo el período ideal para practicar la gratitud, cerrar el mes con conciencia y atraer abundancia desde pequeños gestos cotidianos.

Por
¿Cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?.

  • Niño Prodigio compartió las predicciones para la semana del 24 al 30 de noviembre, centradas en la energía de Acción de Gracias.
  • El astrólogo explicó cómo puede cada signo practicar la gratitud para atraer abundancia, paz y claridad.
  • Fuego agradece vínculos y transformaciones; Tierra, estabilidad y salud; Aire, hogar y maestros; Agua, emociones y apoyo.
  • La Copa de la Suerte de la semana trae los números 49, 16, 87, 31, 4 y 38, junto al mensaje final: “Con Dios todo, sin él nada”.

Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, reveló el horóscopo semanal y dejó un mensaje que atraviesa a todo el zodíaco: la energía de Acción de Gracias, ¿cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?.

Según explicó, esta etapa del año es ideal para reconocer los logros, los aprendizajes y también las pequeñas cosas que sostuvieron el camino durante 2025.

El astrólogo publicó en su canal de YouTube un mensaje especial en el que detalló cómo pueden practicar la gratitud los signos durante la semana del 24 al 30 de noviembre. Para el especialista, agradecer no solo es un gesto espiritual: es una forma de atraer abundancia, claridad y paz interior.

