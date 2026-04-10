10 de abril de 2026 Inicio
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La industria volvió a caer en febrero y anticipan que la perspectiva "sigue sin ser positiva"

La merma en la producción se reflejó tanto a nivel interanual (-8,7%), como con respecto a enero (-4%) y alcanzó a la mayoría de los sectores. Por su parte, la construcción también cayó 1,3% y corrigió la precoz alza de comienzos de año (0,2%).

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14 de los 16 sectores industriales registraron caídas en febrero. 

El Indicador de Producción Industrial (IPI) manufacturero informado el jueves por el Indec vuelve a poner en alerta los planes económicos del Gobierno: la producción industrial cayó en febrero 8,7% a nivel interanual, 4% en su comparación mensual y afectó a 14 de los 16 sectores. La siderurgia (-19,5%) y la alimenticia (-3,1%) fueron aquellos que registraron mayores caídas con respecto a enero.

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En este marco, consultora LCG analizó los datos y anticipa que de cara a los próximos meses, “las perspectivas para la construcción y la industria siguen sin ser positivas”.

"Aún hay pocos datos para evaluar la actividad de marzo. Del sector industrial, sólo se cuenta con la producción automotriz (ADEFA), que parecería mostrar una recuperación de la caída de febrero. Por el lado de la construcción, los despachos de cemento (AFCP) crecieron 5,6%, más que compensando la baja del mes previo", detallan.

Producción Industrial

Por su parte, analizan que “sin una demanda que traccione y con mayor presión de la apertura y el atraso cambiario es muy difícil que ambos sectores despeguen".

La caída de la industria: los sectores más afectados en febrero

El informe de LCG, elaborado en base a los datos del Indec, señala que 14 de los 16 sectores industriales registraron caídas durante el segundo mes del año. Por su incidencia en el índice general, destacaron las retracciones en siderurgia (-19,5% m/m s.e, restando 1,3 pp al índice) e industria alimenticia (-3,1% m/m s.e; -0,9 pp). De todos modos, casi todos los sectores mostraron bajas de magnitud (textiles -8,4%; Maquinaria -7,7%; automotriz -7,3%, etc.). Las únicas alzas se vieron en madera y papel (+0,3%) y refinación de petróleo (+0,3%).

industria sectores

“La situación de la industria siderúrgica es crítica, encontrándose en mínimos desde el inicio de la serie (2016) sin contar el freno por la pandemia. Como el resto de los sectores industriales, se ve fuertemente afectada por la caída de la demanda interna y la mayor competencia internacional por la apertura (en un contexto de TCRM en niveles bajos)”, detalla el trabajo.

Además, recuerda, otros sectores mostraron caídas de dos dígitos contra noviembre de 2023: Caucho y plástico (-25%), automotriz (-23%), minerales no metálicos (-20%), Maquinaria (-17%), productos de metal (-14%), Otros equipos (-13,4%) y prendas de vestir (- 10%).

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