La Fed subió la tasa de interés al mayor nivel desde 2007 y admitió que la inflación es elevada

En la misma línea, el organismo aseguró que, a pesar de la crisis, "el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente; es probable que las condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas pesen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación".

El alcance de estos efectos sigue siendo incierto; el Comité permanece muy atento a los riesgos de inflación

En el comunicado, la Reserva expuso que "el Comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa de 2% a largo plazo; en apoyo de estos objetivos, el Comité decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 5 a 5,25%".

El directorio votó de manera unánime y, respecto de alguna modificación de su postura actual, el organismo reveló que "el Comité estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos del Comité".

Jerome Powell: "La inflación va a bajar no tan rápido"

El presidente de la Fed, Jerome Powell, sostuvo que "si los miembros de la Reserva Federal están en lo correcto, puede tomar algún tiempo para que los recortes de tasas parezcan plausibles".

"En el comité tenemos la opinión de que la inflación va a bajar no tan rápido, tomará algún tiempo. Y en ese mundo, si ese pronóstico es correcto en términos generales, no sería apropiado reducir las tasas y no lo haremos", expresó en una conferencia de prensa.

Para el funcionario, "es probable que la demanda y las condiciones del mercado laboral deban debilitarse un poco más para ver progresos en los servicios que no son de vivienda y considerar que los recortes de tasas son apropiados".