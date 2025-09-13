13 de septiembre de 2025 Inicio
La expensas subieron 2,9% en agosto y promedian los $300 mil en el AMBA

Los datos se desprenden de un estudio privado que mide los gastos mensuales de mantenimiento en edificios. El salario de los encargados ya representa más del 30% del total. Además, volvió a aumentar la morosidad.

La expensas de los edificios localizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subieron un 2,9% en agosto y acumulan el cuarto mes de incremento consecutivo por encima de la inflación. De esta manera, tanto propietarios como inquilinos desembolsan en promedio casi $300 mil para los gastos de mantenimiento.

Los datos se desprenden de un estudio elaborado por la plataforma ConsorcioAbierto que realiza un análisis mensual sobre las expensas en las principales ciudades del país. En los que respecta a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el sueldo de los encargados representa más del 30% del valor del total.

Además, en lo que va del año se incrementaron un 23%, porcentual ubicado por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que en su acumulado anual trepó a 19,5%.

El detalle marca que en el promedio de las expensas en los edificios porteños se ubicó en $289.762, mientras que en la provincia de Buenos Aires es de $137.360. Ambos con una variación del 2,9% con respecto a julio.

En lo que respecta a la morosidad, el relevamiento de la plataforma ConsorcioAbierto, revela que el 17% de los departamentos tiene deuda en agosto. Situación que viene en crecimiento durante el último año y medio.

