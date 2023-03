La crisis bancaria se muda a Europa: se desplomaron las acciones del Credit Suisse 

El hundimiento accionario ocurre luego de que el presidente del Banco Nacional de Arabia Saudita y principal accionista del banco, Ammar Al Khudairy, anunciara que no piensa ayudar a la entidad suiza, que interrumpió sus actividades, y cuyas acciones cayeron hasta el 30%.

La crisis financiera atraviesa a todo el sector y alcanzo los distintos índices bursátiles, donde el petróleo rompe la barrera de los 70 U$S/bb por primera vez en 15 meses, retrocediendo un 5,4% que lo sitúa en niveles próximos a 67,47 U$S/bb.

La principal preocupación radica en que la baja en las acciones, genere una fuerte repercusión en el sector y desemboque en la demanda de combustibles, desatando una nueva crisis.

Además, según informa Reuters, el Banco Central Europeo tendría decidido subir las tasas de interés en 50 puntos básicos, tal y como tenía previsto antes de las alertas financieras que se desataron en Estados Unidos con el quiebre de Silicon Valley Bank.

Quebró el Silicon Valley Bank y afectó a varias empresas importantes

Tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) el pasado 10 de marzo miles de empresas emergentes de tecnológica se vieron imposibilitadas de afrontar los pagos de salarios y otros compromisos financieros debido a la imposibilidad de retirar los fondos que tenían depositados en la entidad bancaria.

Silicon Valley Bank era, hasta el momento de entrar en bancarrota, el decimosexto banco más grande de los Estados Unidos y era el banco más grande por depósitos en Silicon Valley, la sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología. Es la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la de Lehman Brothers en la crisis financiera de 2008.

Cuáles son las acciones argentinas que cotizan a la baja

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York retrocedieron hasta 10% y los bonos, 3,5%. Por su parte, YPF perdió hasta 10%, debido a la caída en la cotización del petróleo, y actualmente se ubica en -7,6%.

Además, están en baja los títulos de bancos argentinos del Macro 9,2%, Galicia, 6,7%, Supervielle, 8,7%, y BBVA, 8,4%.

Credit Suisse le pide una demostración de confianza al Banco Central suizo

La entidad bancaria solicitó una “declaración tranquilizadora” al Banco Central suizo y a la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero (Finma), con el fin de devolverle confianza al mercado, en un contexto en el Banco Central Europeo (BCE) y el Tesoro estadunidense se encuentran monitoreando la situación.

Hasta el momento, no obstante, ninguna de las dos instituciones arribó a una decisión sobre si intervenir públicamente o no, señaló la agencia de noticias Bloomberg citando al diario Financial Times.