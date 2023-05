La CGT celebró la decisión de Massa de excluir los adicionales salariales de pagar Ganancias

Daer

Daer se expresó en su cuenta de Twitter y escribió: "Desde #CGT celebramos la decisión del ministro y compañero @SergioMassa, de aclarar definitivamente que los adicionales salariales establecidos en los CCT que se vinculen a un aumento medible de la productividad no formarán parte de la base para el cálculo de Ganancias".

Debajo, profundizó en su idea y agregó que "esta medida responde a un pedido directo de CGT y es un avance más en la recomposición del valor de compra del salario de los trabajadores".

Ganancias: se oficializó la suba del piso y 250 mil empleados dejarán de pagarla

A través del Decreto 267/2023, el Ministerio de Economía estableció que el monto de la remuneración y en bruto sea ese monto de manera mensual. Esto significa que, quien reciba por debajo de ese umbral, no le corresponderá retención del atributo.

El artículo 2 del decreto publicado este jueves indica: “Con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma equivalente a $506.230 mensuales, inclusive, deberán adicionar a la deducción del apartado 2 del inciso c) del artículo 30 de la citada norma legal un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) del citado artículo 30, de manera tal que será igual al importe que -una vez computada- determine que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a (cero) 0″.

De recibir por mes más de $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, se computará una deducción especial incrementada. Será la AFIP quien establezca el monto, según señaló el comunicado que firmaron el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Esta medida se llevó a cabo para “evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados de la política salarial”.