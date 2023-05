Ganancias: se oficializó la suba del piso y 250 mil empleados dejarán de pagarla

A través del Decreto 267/2023, el Ministerio de Economía estableció que el monto de la remuneración y en bruto sea ese monto de manera mensual. Esto significa que, quien reciba por debajo de ese umbral, no le corresponderá retención del atributo.

El artículo 2 del decreto publicado este jueves indica: “Con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma equivalente a $506.230 mensuales, inclusive, deberán adicionar a la deducción del apartado 2 del inciso c) del artículo 30 de la citada norma legal un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) del citado artículo 30, de manera tal que será igual al importe que -una vez computada- determine que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a (cero) 0″.

De recibir por mes más de $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, se computará una deducción especial incrementada. Será la AFIP quien establezca el monto, según señaló el comunicado que firmaron el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Además, en una notificación complementaria al decreto, se explicitó que los adicionales salariales dejarán de tributar ganancias. Es decir, que no formarán parte de la base para el cálculo de este impuesto.

Esta medida se llevó a cabo para “evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados de la política salarial”.