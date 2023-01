La carne aumentó un 20% en el mercado de Liniers: cómo repercute en los precios de las carnicerías. 

La carne vacuna registró un 20% de aumentó en el Mercado de Liniers en la última semana y el incrementó ya repercutió en los precios del mercado minorista. En el sector prevén que los precios pueden seguir aumentando hasta llegar a un 30%, sin embargo, distintas carnicerías decidieron no trasladar la totalidad del valor al consumidor final y absorber parte del costo para no afectar a los clientes.

Sin embargo, el aumento se adelantó producto de la sequía que afecta a gran parte del campo argentino y generó que este año haya una menor calidad en la hacienda.

Mercado de Liniers

¿Cuánto aumentó la carne en las carnicerías?

Consultados por C5N.com, los dueños de distintas carnicerías contaron que tomaron la decisión de no trasladar la totalidad de los aumentos de Liniers para no perder clientes.

Eduardo, de la carnicería El Manjar del barrio de Once, contó que mientras a ellos le aumentaron aproximadamente 200 pesos por kilo, ellos le aumentaron a sus clientes por debajo de los 150 pesos.

De esta manera, el kilo de asado que la semana pasada costaba 1100 pesos ahora cuesta 1250, el kilo de bife que tenía un valor de 1100$ a partir de esta semana pasó a valer 1200 y el lomo, que salía 1500$ el kilo, ahora cuesta 1700$. El promedio de los aumentos se encuentra por debajo del 15%, incrementos similares a los que implementaron otras carnicerías.

Por su parte, Gonzalo Moreira, dueño de la carnicería Carnes Moreira del barrio de Caballito, contó que en su local puede contar con previsibilidad y siempre dispone de 10 días de anticipo para sostener las ventas.

"Si yo aumento la carne en relación a lo que me aumentan a mi pierdo clientes y las venta bajan automáticamente de manera drástica", advirtió.

Carnicería

¿Por qué aumentó la carne?: contrapuntos

Frente a esta situación, el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados Argentina, Miguel Schiariti, explicó a este medio que la sequía está afectando fuertemente a la producción ganadera obligando a los productores a alimentar a la hacienda con maíz en los feedlot lo que hace que aumenten los costos.

Además señaló que en el 2022 los precios quedaron atrasados con respecto a la inflación: según el INDEC registró un 94,8% de inflación durante el año pasado mientras que la carne aumentó un 42%. "El productor ganadero perdió plata en el 2022. Con este aumento no llega a recuperar ni siquiera el índice de inflación. Aumentó el 20% cuando perdió el 40% durante el año pasado", indicó.

Sin embargo, Moreira tiene otra mirada. "El campo siempre va a poner cualquier excusa para aumentar. Si llueve es porque llueve y si no llueve es porque no llueve".

Para el carnicero, los aumentos se deben a que en el campo, los productores quieren ganar más produciendo la misma cantidad. "Para ganar más hay que vender más. Ellos quieren, con menos vacas, ganar el doble", expresó Moreira y sostuvo que debe haber un aumento de la producción ganadera para que crezca la oferta y así poder ofrecer carne a un precio accesible para los argentinos.

Moreira reconoció que los precios están atrasados con respecto a la inflación del 2022 pero dijo que no se puede aumentar "de golpe". "Tiene que haber un poco de gradualismo. No podés aumentar un 20% de un día para el otro. La gente no tiene la culpa", indicó.

Luego manifestó que son los carniceros los que pierden ante los aumentos del campo porque deben cuidar a los clientes. "El perjudicado siempre es el carnicero que tenemos que mantener los precios para no perder a los clientes. El campo se lleva las fortunas y nosotros tenemos que vivir de las miguitas", indicó.

"Los afectados somos los 45 millones de argentinos contra una mesa chica donde 50 personas manejan el precio de la carne y deciden quienes comen y quienes no", puntualizó.

¿Seguirá aumentando la carne?

Schiariti indicó que los precios pueden seguir aumentando en las próximas semanas hasta llegar a un 30%. Sin embargo señaló que dependerá de las lluvias para saber si el precio de la carne seguirá aumentando o se mantendrá en los valores actuales.

Además un posible nuevo incremento dependerá de la actitud del consumidor. "Hay que ver si los clientes convalidan o no el aumento de precios".