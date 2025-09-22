En julio, la ocupación hotelera cayó un 2,1% interanual

La ocupación hotelera en el país registró un retroceso durante julio de 2025, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En total se estimaron 4,1 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros, lo que significó una caída del 2,1% interanual.
El comportamiento dispar de los distintos segmentos fue clave para el resultado: mientras las pernoctaciones de viajeros residentes crecieron un 1,2%, las de no residentes se desplomaron un 14,8%.
Viajeros hospedados
El número total de viajeros hospedados alcanzó 1,7 millones, con un incremento del 2,6% interanual. Dentro de ese total, los residentes subieron 5,4%, mientras que los no residentes descendieron 9,2%. El 83% de los turistas alojados fueron residentes.
Las regiones que más personas recibieron fueron la Ciudad de Buenos Aires, con 343.776 viajeros, y la Patagonia, con 321.430.
Destinos más visitados
La Patagonia se consolidó como la región más elegida del país en julio, al concentrar el 24,7% del total de pernoctaciones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con un 18,9%.
Entre los viajeros argentinos, la distribución se orientó principalmente hacia la Patagonia (22,1%) y Córdoba (16,2%). En cambio, los extranjeros privilegiaron la CABA, que concentró el 44,5% de sus estadías, seguida por la Patagonia con 36,3%.
Los principales destinos turísticos en cuanto a cantidad de hospedados fueron:
-
San Carlos de Bariloche (Patagonia), con 76.581 personas
-
Mar del Plata (Buenos Aires), con 64.347
-
Puerto Iguazú (Litoral), con 62.422
-
Ciudad de Mendoza (Cuyo), con 54.786
-
Ciudad de Salta (Norte), con 54.025
-
Ciudad de Córdoba, con 44.031
El informe confirma la tendencia de un turismo interno más dinámico, que en julio compensó parcialmente la menor afluencia de visitantes extranjeros.