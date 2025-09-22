En julio, la ocupación hotelera cayó un 2,1% interanual

El número de viajeros residentes mostró una suba, pero no alcanzó para compensar la fuerte baja en las pernoctaciones de no residentes.

La ocupación hotelera en el país registró un retroceso durante julio de 2025, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En total se estimaron 4,1 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros , lo que significó una caída del 2,1% interanual .

El comportamiento dispar de los distintos segmentos fue clave para el resultado: mientras las pernoctaciones de viajeros residentes crecieron un 1,2% , las de no residentes se desplomaron un 14,8% .

El número total de viajeros hospedados alcanzó 1,7 millones , con un incremento del 2,6% interanual . Dentro de ese total, los residentes subieron 5,4% , mientras que los no residentes descendieron 9,2% . El 83% de los turistas alojados fueron residentes .

Las regiones que más personas recibieron fueron la Ciudad de Buenos Aires , con 343.776 viajeros , y la Patagonia , con 321.430 .

Destinos más visitados

La Patagonia se consolidó como la región más elegida del país en julio, al concentrar el 24,7% del total de pernoctaciones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con un 18,9%.

Entre los viajeros argentinos, la distribución se orientó principalmente hacia la Patagonia (22,1%) y Córdoba (16,2%). En cambio, los extranjeros privilegiaron la CABA, que concentró el 44,5% de sus estadías, seguida por la Patagonia con 36,3%.

Los principales destinos turísticos en cuanto a cantidad de hospedados fueron:

San Carlos de Bariloche (Patagonia), con 76.581 personas

Mar del Plata (Buenos Aires), con 64.347

Puerto Iguazú (Litoral), con 62.422

Ciudad de Mendoza (Cuyo), con 54.786

Ciudad de Salta (Norte), con 54.025

Ciudad de Córdoba, con 44.031

El informe confirma la tendencia de un turismo interno más dinámico, que en julio compensó parcialmente la menor afluencia de visitantes extranjeros.