22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

En julio, la ocupación hotelera cayó un 2,1% interanual

El número de viajeros residentes mostró una suba, pero no alcanzó para compensar la fuerte baja en las pernoctaciones de no residentes.

Por
En julio la ocupación hotelera cayó un 2

En julio la ocupación hotelera cayó un 2,1% interanual.

La ocupación hotelera en el país registró un retroceso durante julio de 2025, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En total se estimaron 4,1 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros, lo que significó una caída del 2,1% interanual.

En el segundo trimestre del 2025 el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población
Te puede interesar:

En el segundo trimestre del 2025, el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

El comportamiento dispar de los distintos segmentos fue clave para el resultado: mientras las pernoctaciones de viajeros residentes crecieron un 1,2%, las de no residentes se desplomaron un 14,8%.

image

Viajeros hospedados

El número total de viajeros hospedados alcanzó 1,7 millones, con un incremento del 2,6% interanual. Dentro de ese total, los residentes subieron 5,4%, mientras que los no residentes descendieron 9,2%. El 83% de los turistas alojados fueron residentes.

Las regiones que más personas recibieron fueron la Ciudad de Buenos Aires, con 343.776 viajeros, y la Patagonia, con 321.430.

Destinos más visitados

La Patagonia se consolidó como la región más elegida del país en julio, al concentrar el 24,7% del total de pernoctaciones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con un 18,9%.

Entre los viajeros argentinos, la distribución se orientó principalmente hacia la Patagonia (22,1%) y Córdoba (16,2%). En cambio, los extranjeros privilegiaron la CABA, que concentró el 44,5% de sus estadías, seguida por la Patagonia con 36,3%.

Los principales destinos turísticos en cuanto a cantidad de hospedados fueron:

  • San Carlos de Bariloche (Patagonia), con 76.581 personas

  • Mar del Plata (Buenos Aires), con 64.347

  • Puerto Iguazú (Litoral), con 62.422

  • Ciudad de Mendoza (Cuyo), con 54.786

  • Ciudad de Salta (Norte), con 54.025

  • Ciudad de Córdoba, con 44.031

El informe confirma la tendencia de un turismo interno más dinámico, que en julio compensó parcialmente la menor afluencia de visitantes extranjeros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Indec: en julio el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,8

El uso de la capacidad instalada de la industria volvió a caer en julio: se ubicó en 58,2%

En agosto, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

En agosto, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

El Gobierno dio a conocer la medida sobre las carnes avícolas y bovinas.

El Gobierno anunció que también quitará retenciones para la exportación de carnes avícolas y bovinas

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar bajó $70 este lunes y cayó por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Las medidas económicas de Javier Milei arrasaron con empresas y puestos de trabajo.

Retracción económica: en la gestión Milei, se perdieron más de 15 mil empresas y casi 220 mil empleos

El Gobierno anunció retenciones cero para granos hasta el 31 de octubre.

El Gobierno oficializó la quita de retenciones: qué dice la letra chica sobre su aplicación

Rating Cero

Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.

De mendigos a millonarios: Marvel había puesto en venta a sus héroes por pocos millones antes de llegar al éxito con Iron Man

Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.
play

Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

La forma en que ella compartió las imágenes, sin aclaraciones ni etiquetas, hace más fuerte la hipótesis.

¿Está en pareja? Jennifer Aniston publicó fotos de un viaje que podría ser romántico

La vida romántica de Wanda Nara fue discutida por Maxi López.
play

La sorpresiva respuesta de Maxi López al ser consultado por la vida amorosa de Wanda Nara: "Fue un trabajo..."

Charly García vuelve a la música luego de poco más de un año.

Charly García vuelve a la música: cuándo se estrenará su colaboración con Sting

Black Rabbit lleva al espectador al vertiginoso universo de la vida nocturna neoyorquina.
play

Es una serie de Netflix y lo consideran como uno de los mejores thrillers policiales

últimas noticias

play
Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.

Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

Hace 7 minutos
Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.

De mendigos a millonarios: Marvel había puesto en venta a sus héroes por pocos millones antes de llegar al éxito con Iron Man

Hace 7 minutos
La disciplina diaria se convirtió en la clave para vivir más y mejor.

Secreto revelado: cómo hace Arnold Schwarzenegger para potenciar su longevidad con 78 años

Hace 41 minutos
play

Habló la mamá de una de las chicas desaparecidas en La Matanza: "Creo lo peor, pero voy a seguir"

Hace 46 minutos
¿Cuál es el significado oculto de no soportar hacer fila según la psicología?

Cuál es el significado oculto de no soportar hacer fila según la psicología

Hace 47 minutos