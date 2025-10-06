6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

JP Morgan deja de informar el riesgo país de Argentina en tiempo real: ahora será diario

El banco retiró los títulos de deuda argentinos del índice EMBI+, que se actualiza minuto a minuto, y los incluyó en el EMBI Global Diversified, más amplio y con requisitos menos estrictos.

Por
JP Morgan es el banco que elabora el índice del riesgo país.

JP Morgan es el banco que elabora el índice del riesgo país.

El banco estadounidense JP Morgan retiró a Argentina del índice EMBI+, su principal indicador de bonos emergentes, y lo incluyó en otro más amplio, lo que implica que el riesgo país ya no se actualizará en tiempo real sino que se informará una vez por día.

El dólar oficial, en el centro de las miradas a menos de tres semanas de las elecciones.
Te puede interesar:

El dólar se mantiene por encima de los $1.450 en el inicio de la semana

Hasta el 30 de septiembre, los títulos de deuda argentinos estaban incluidos en el Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), que se actualiza minuto a minuto. Ahora figuran en el EMBI Global Diversified (EMBIGD), más amplio y con requisitos menos estrictos, que informa el riesgo país de manera diaria en base al dato de cierre del día anterior.

JP Morgan no emitió ningún comunicado oficial sobre la decisión que, según informó Infobae, se tomó durante el rebalanceo de fines de septiembre. El motivo sería la antigüedad de los títulos soberanos argentinos: datan de septiembre 2020, y el requisito para incluirlos en el EMBI+ es que tengan menos de cinco años.

Este índice es uno de los más estrictos del banco y se rebalancea todos los meses, lo que obliga a los instrumentos a cumplir con distintos criterios de liquidez y tamaño para seguir siendo incluidos en su composición. En cambio, el EMBIGD tiene reglas generales de elegibilidad menos restrictivas.

Ambos índices comparan el rendimiento de los bonos de deuda de los países emergentes con los títulos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados el activo más seguro del mundo. La diferencia entre los dos retornos es el llamado riesgo país, que indica la sobretasa que debe pagar una nación por su deuda.

La decisión del banco JP Morgan se conoce mientras el Gobierno negocia un swap con el Tesoro de los Estados Unidos que permitiría garantizar el pago de la deuda y, como consecuencia, haría bajar el riesgo país.

Noticias relacionadas

Enterate cuáles son las novedades que anunció ARCA relacionadas al Monotributo

ARCA simplifica el trámite del monotributo para 200.000 usuarios: quiénes son

Durante 2025 el Gobierno adjudicó 50 mil vehículos híbridos en dos tandas.

El Gobierno abre la convocatoria para importar sin arancel 50 mil autos eléctricos e híbridos en 2026

Anses indicó de qué forma averiguar a quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar.

Así podés verificar si cobrás el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Anses detalló cuáles son las condiciones obligatorias que deben cumplir quienes quieran recibir el subsidio del Programa Hogar.

Uno por uno, los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Anses detalló los requisitos para no perder el subsidio del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden perder el subsidio en octubre 2025

En octubre, los montos actualizados incluyen un aumento del 1,88% por movilidad.

Atención: por qué te retienen un 20% de tus haberes de la AUH de ANSES en octubre 2025

Rating Cero

Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Las prometedoras Series que ya están disponibles en el extenso catálogo de Netflix
play

Esta serie al estilo western llegó con varias temporadas a Netflix y tiene a todos los usuarios sorprendidos: cuál es

soledad.La actriz creía que E.T. era real y Spielberg decidió mantener viva su ilusión durante el rodaje.

La impresionante transformación de Drew Barrymore, la actriz de E.T: así se ve hoy

Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales.

​Anto Roccuzzo no dio tregua: el look que se robó las miradas con un short súper corto

Una serie policial que mezcla la cultura navaja en Estados Unidos.
play

El apasionante thriller que se está robando todas las miradas en Netflix: una serie que te va a marcar

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

últimas noticias

La oposición rechaza que se reimpriman las boletas.

La oposición rechazó que se reimpriman las boletas tras la renuncia de Espert

Hace 23 minutos
play

La Libertad Avanza presentó ante la Justicia la renuncia de Espert y pidió la reimpresión de boletas

Hace 23 minutos
JP Morgan es el banco que elabora el índice del riesgo país.

JP Morgan deja de informar el riesgo país de Argentina en tiempo real: ahora será diario

Hace 46 minutos
Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Hace 1 hora
Espert renunció a su candidatura y a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Adorni contó cómo fue la renuncia de Espert: "Dio un paso al costado en pos de las ideas"

Hace 1 hora