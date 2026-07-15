15 de julio de 2026 Inicio
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El consumo privado volvió a caer en junio y acumula siete meses consecutivos en baja interanual

El estudio expuso una retracción del 1,1% frente a junio de 2025, aunque hubo una mejora del 1,2% con respecto a mayo.

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El consumo privado volvió a caer en junio y acumuló siete meses consecutivos en baja interanual.

El consumo privado volvió a caer en junio y acumuló siete meses consecutivos en baja interanual.

El consumo de los hogares registró en junio una nueva caída en comparación con el año pasado y extendió una tendencia negativa, que ya suma siete meses consecutivos, de acuerdo con un relevamiento privado. Sin embargo, el informe también detectó una leve recuperación respecto de mayo.

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El Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, indicó que el consumo cayó un 1,1% interanual durante junio, mientras que en la medición desestacionalizada avanzó un 1,2% frente a mayo. En el acumulado del primer semestre, la baja alcanza el 1,7% respecto del mismo período de 2025.

Desde la casa de estudios señalaron que, "luego de dos meses de virtual estancamiento, el índice volvió a mostrar señales de recuperación en la comparación mensual", aunque el nivel de gasto de las familias continúa por debajo del registrado un año atrás.

El indicador se construye a partir de más de 30 variables de alta frecuencia, entre ellas ventas minoristas, patentamientos de vehículos y datos de recaudación tributaria, con el objetivo de anticipar la evolución del consumo final de los hogares.

Consumo de junio, sector por sector

El desempeño fue dispar entre los distintos sectores. Los bienes semidurables, como indumentaria y calzado, encabezaron las caídas con un retroceso interanual del 3,8%. También descendieron los bienes durables (-1,2%), mientras que los servicios recreativos permanecieron estables. El único rubro con resultado positivo fue el de consumo masivo, que avanzó un 1,1%.

En alimentos, el informe destacó diferencias entre los distintos tipos de carne. "El consumo de carne porcina subió en mayo en la comparación interanual (3,9%), pero el resto mostró mayoría de bajas", precisó el estudio. El consumo de carne vacuna cayó 13,5% y el de pollo retrocedió 8%, al tiempo que las ventas de combustibles disminuyeron 2,4%.

En bienes durables también hubo resultados mixtos. Los patentamientos de motocicletas crecieron 42,3%, pero los de automóviles bajaron 13,7%. A su vez, los despachos de cemento en bolsa retrocedieron 5% y la facturación de electrodomésticos cayó 11,6%.

El sector gastronómico tampoco escapó a la desaceleración. El reporte indicó que "el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en junio su cuarta caída consecutiva, con una baja de 3,7% interanual". En los centros comerciales, las ventas de ropa y calzado descendieron 7,2%, mientras que las de supermercados retrocedieron 13,8%.

El estudio también reflejó un contexto de menor disponibilidad de recursos y financiamiento. La recaudación real del IVA cayó 4,2% en junio y se redujo el uso del crédito, con bajas del 5,2% en las compras con tarjeta y del 2,2% en los préstamos personales.

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