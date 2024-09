Inflación, devaluación y ajuste: la explicación de los economistas sobre el aumento de la pobreza

Sin embargo, economistas advierten que buena parte del alza se debe a las medidas que el Gobierno aplicó durante los primeros meses de su gestión. "Las cifras se explican, básicamente, por el salto inflacionario y la devaluación de diciembre del año pasado", señaló a C5N el economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Andrés Asiain.

Los efectos se sintieron en los meses posteriores, con una alta inflación e ingresos evolucionando bastante por debajo de los precios. "A eso se suma una recesión generalizada, motorizada especialmente por la parálisis de la obra pública. Ese combo de medidas de ajuste económico deterioró también el mercado laboral y los ingresos generales de la economía", aseguró.

Pobreza La devaluación y la inflación impactaron en las cifras de la pobreza.

El economista e investigador Julián Zícari coincidió en que las medidas iniciales del gobierno de Milei "apuntaron a un deterioro del ingreso: una devaluación en torno al 120%, recortes en el ingreso, recortes en el gasto. Eso obviamente iba a desencadenar un aumento de la pobreza porque la devaluación acelera la inflación", explicó a este medio.

Indicó que el poder adquisitivo se fue deteriorando y, al mismo tiempo, el Gobierno retiró los subsidios a las tarifas de servicios públicos y disminuyó la canasta básica de cobertura para los jubilados del PAMI. "No hubo una sola medida que recomponga ingresos frente a un arsenal muy agresivo de medidas que generaron una recesión bastante profunda, lo que deteriora el consumo, la actividad y los niveles de inversión", analizó Zícari.

Aumento de la pobreza: ¿qué va a pasar en el segundo semestre?

Aunque el dato de los primeros seis meses no fue alentador, el Gobierno espera que las cifras de pobreza e indigencia mejoren en la segunda mitad de 2024 gracias a la desaceleración de la inflación y a la reactivación que, según asegura, empieza a notarse en algunos sectores de la economía.

"La política de mantener el tipo de cambio devaluándose un 2% mensual, muy por debajo de la inflación, fue generando mes a mes un proceso de apreciación cambiaria donde el deterioro de los ingresos en el sector privado empezó levemente no a revertirse, pero por lo menos a frenarse. Hubo un cierto recupero de ingresos, pero es muy difícil pensar en una reactivación", sostuvo Asiain.

Pobreza en Argentina Para los economistas, es "difícil" que el dato de pobreza mejore en el segundo semestre. AP

A las políticas de ajuste se suman las "expectativas de que no se pueda sostener este valor del cambio y ante eso hay medidas precautorias del empresariado, que no invierte y stockea dólares. Es probable que en el segundo semestre, si no se escapa el dólar, las cifras de la pobreza no sigan deteriorándose como se vio en el primer semestre, pero no que haya una reversión significativa", aseguró.

Para Zícari, la pregunta clave tiene que ver con la sostenibilidad del programa económico de Milei. "El Gobierno espera que la recesión esté tocando piso e incluso, en el mejor escenario, que haya un ligero rebote. En algunos sectores hay algo de eso, en otros no, es bastante desparejo. Aún si se pudiera dar un buen escenario, la pregunta es si es sostenible", cuestionó.

"Frente al deterioro del consumo y del poder adquisitivo, la precaria estabilidad que lograron está atada a que no se vuelva a devaluar y que se pueda controlar el valor del dólar. La pregunta es si va a poder hacer esto el Gobierno, porque en este momento tiene reservas negativas y de acá a fin de año se van a deteriorar probablemente al doble", estimó.

El economista adelantó que "es probable que los primeros días de enero estemos en reservas negativas en torno a unos 18.000 millones de dólares. Eso prácticamente va a generar default, devaluación y un desastre cambiario, entonces acá la pregunta es si es sostenible este esquema", subrayó.