El Gobierno intentó desligarse del aumento de la pobreza y apuntó a "la peor herencia de la historia"

“Si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza hubiera pasado del 40% al 95% de la población”, aseguro el vocero en conferencia de prensa.

“Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia por supuesto del populismo que ha sometido a la argentina a tantos años de desgracias y devastación. El Gobierno heredó una situación destroza, la peor herencia en democracia y en realidad, si me voy más para atrás, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina”, señaló el funcionario.

Luego valoró las medidas económicas aplicadas por el presidente Javier Milei y cargó contra la gestión del gobierno de Alberto Fernández. “Si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado de 40% a cerca del 95% de la población. Nos dejaron al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres”, enfatizó el portavoz.

adorni1.jpg El vocero presidencial Manuel Adorni habló en conferencia de prensa sobre el índice de pobreza.

En el mismo sentido, pidió “terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan ellos encuentra las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años”.

“Es triste que cada vez que recibimos los datos de pobreza uno tenga nuevamente que recordar todo el daño que le han hecho a la Argentina y nos han dejado”, remarcó.

Luego de adelantar que esperan un alza en la data de la pobreza, Adorni explicó que “el Gobierno no niega la realidad, sino que la enfrenta y trabaja todos los días para cambiarla. Siempre hemos contado lo que pasa con la más absoluta identidad y con la verdad”.

“Para evitar la hiperinflación se llevó adelante un plan para pulverizar la suba de precios y se logró bajar del 25% (que se registró en diciembre) al 4%, si queremos hacer números redondos. Es exactamente lo contrario de lo que se hizo en las últimas décadas, y se llevó a cabo sin chamanismo económico, sin controles de precios ni ley de góndolas. Hoy los supermercados no remarcan los precios todas las semanas y los intermediarios no se quedan con la plata de los pobres”, recordó el funcionario.

“Nadie dijo que era un proceso sencillo ni que la actividad o el salario no iban a sufrir. Nos dejaron implantadas un montón de bombas que teníamos que ir desactivando. Cualquier índice de pobreza es horroroso; cuando haya un pobre en la Argentina es porque alguien hizo las cosas mal”, concluyó.

El INDEC dará a conocer el índice de pobreza del primer semestre de 2024

Según las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), el Índice de pobreza aumentó al término del primer semestre del año al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% en el mismo período.

Este cálculo pone las cifras por arriba de finales de 2023 cuando, según el INDEC, la pobreza alcanzaba al 41,7% de los habitantes, entre los cuales 11,9% eran indigentes, es decir sus ingresos no alcanzaban para comprar la cantidad mínima de comida para la subsistencia.

Entre finales del 2023, y junio de este año la inflación alcanzó al 79,8%, y si bien el Índice de salarios aumentó 84,3% en el primer semestre del año, no todos los empleados tuvieron el mismo incremento.

Solo los trabajadores registrados del sector privado tuvieron un aumento por encima de la inflación, al registrar un alza del 93,6%, mientras que los ingresos de los empleados públicos subieron 73,3% y lo de los trabajadores "en negro" apenas el 69,8%, informó el Indec.

Además, durante el primer semestre se registró caída en el nivel de la actividad económica del 3,2%, y la tasa de desocupación pasó del 5,7% de finales del 2023, al 7,6% al terminar a finales de junio, según datos del Indec.

Florencia Iragui, integrante de la consultora Labour Capital & Growth (LCG), advirtió que "no es novedad que las tasas de pobreza e indigencia están en niveles estructuralmente altos. Tampoco lo es el hecho de que las políticas de encuadramiento económico para encontrar equilibrios (suba del tipo de cambio, ajuste fiscal) suelan tener impactos negativos en el corto plazo".

"El año 2024 comienza sin ser una excepción, con un nivel de pobreza que trepó al 55% en el primer trimestre, afectando a más de 25 millones de personas", añadió en declaraciones publicadas por el sitio El Economista.