Día de la Madre 2025: en medio del desplome del consumo, el gasto promedio para regalos no superará los $50 mil

El domingo 19 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre.

A una semana de la celebración del Día de la Madre un estudio privado reveló que el gasto promedio que harán los argentinos para la compra de regalos es de $46.500. Además, detallaron que las experiencias, la perfumería y los artículos deportivos, son los rubros que mayormente fueron elegidos para agasajar a las madres en su día.

"El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Sin embargo, las ventas minoristas muestran una caída interanual del 5,2%, con un 15% de descenso acumulado en el año. La expectativa es mejorar respecto al mes anterior, aunque ya sin los impulsos al consumo que hubo el año pasado", explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, consultora a cargo del trabajo.

Entre los rubros más elegidos para la compra de regalos se destacan: Experiencias (cenas, desayunos a domicilio, spa) con el 35%, seguido por Perfumería, Cosmética y Belleza (18%), Artículos Deportivos (11%), Indumentaria (9%), Tecnología y electrodomésticos (8%), Calzado (6%) y Smartphones (4%). En menor medida aparecen Marroquinería (3%), Flores y plantas (2%), Bijouterie, relojería y bazar (3%), Lencería y blanco (1%).

Live Blog Post dia de la madre 2025

Día de la Madre: dónde se compran los regalos Ante la consulta de dónde compraron los argentinos el regalo para el Día de la Madre, el estudio de Focus Group marca lo siguiente: Centros Comerciales de cercanía (Comercios Tradicionales) 33%, Comercio Electrónico 25% (Market place 38%, Tiendas online 26%, Instagram 19%, Facebook 5%, y otros 12%), Shopping 21%, Outlet 11%, y Supermercados 10%.