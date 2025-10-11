Este divorcio tiene más de 300 millones de dólares en disputa y una insólita cláusula está dando que hablar: cuál es

El mundo del espectáculo internacional vuelve a estar en el centro de todas las miradas, esta vez por un divorcio que promete convertirse en uno de los más comentados del año. La separación involucra a dos figuras de renombre que han compartido más de una década de relación y una fortuna multimillonaria.

Con una cifra que supera los 300 millones de dólares en juego, no sorprende que cada detalle del proceso esté generando titulares en todo el mundo. Más allá del patrimonio y las propiedades en disputa, lo que más llama la atención es la existencia de una cláusula inesperada dentro del acuerdo prenupcial, que ha encendido el debate entre abogados, fanáticos y medios de comunicación.

La pareja, que se casó en 2006 y tiene dos hijas, había firmado un acuerdo prenupcial que ahora será clave para definir cómo se repartirán sus bienes. A lo largo de casi dos décadas, construyeron una de las fortunas más importantes de Hollywood, valuada en más de 325 millones de dólares , impulsada en gran parte por inversiones inmobiliarias.

Cuando Kidman conoció a Urban, ya era una figura consolidada en la industria cinematográfica y conocía el impacto que podía tener un divorcio millonario. Por eso, antes de casarse, firmaron un documento que estableció condiciones económicas precisas. Una de las más llamativas fue la llamada “cláusula de cocaína ”, que vinculaba una compensación económica anual a la sobriedad del cantante, quien en aquel entonces enfrentaba problemas de adicciones. Si Urban cumplió con lo estipulado, podría recibir más de 17 millones de dólares tras la separación.

Pese al fin de su relación amorosa, ambos emitieron un comunicado conjunto donde aseguran que mantendrán un vínculo respetuoso y colaborativo por el bienestar de sus hijas. Acordaron tomar juntos decisiones importantes sobre su educación y actividades, evitar declaraciones públicas negativas y asistir a un seminario obligatorio para padres en los próximos 60 días. Su separación marca el cierre de una de las parejas más sólidas y admiradas de la industria.