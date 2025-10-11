IR A
IR A

Este divorcio tiene más de 300 millones de dólares en disputa y una insólita cláusula está dando que hablar: cuál es

La combinación de dinero, fama y una cláusula inusual es el cóctel perfecto para captar la atención global de quienes seguimos atentamente cada anuncio.

Nicole Kidman y Keith Urban están enfrentándose a uno de los divorcios más caros del último tiempo

Nicole Kidman y Keith Urban están enfrentándose a uno de los divorcios más caros del último tiempo

Taylor Hill/WireImage

El mundo del espectáculo internacional vuelve a estar en el centro de todas las miradas, esta vez por un divorcio que promete convertirse en uno de los más comentados del año. La separación involucra a dos figuras de renombre que han compartido más de una década de relación y una fortuna multimillonaria.

Te puede interesar:

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Con una cifra que supera los 300 millones de dólares en juego, no sorprende que cada detalle del proceso esté generando titulares en todo el mundo. Más allá del patrimonio y las propiedades en disputa, lo que más llama la atención es la existencia de una cláusula inesperada dentro del acuerdo prenupcial, que ha encendido el debate entre abogados, fanáticos y medios de comunicación.

Cómo es el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban que tiene a todos en vilo

nicole kidmanjpg.jpg
Nicole Kidman fue centro de cargadas por sus aplausos
Nicole Kidman fue centro de cargadas por sus aplausos

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo: Nicole Kidman y Keith Urban decidieron divorciarse tras 19 años de matrimonio, alegando “diferencias irreconciliables”.

La pareja, que se casó en 2006 y tiene dos hijas, había firmado un acuerdo prenupcial que ahora será clave para definir cómo se repartirán sus bienes. A lo largo de casi dos décadas, construyeron una de las fortunas más importantes de Hollywood, valuada en más de 325 millones de dólares, impulsada en gran parte por inversiones inmobiliarias.

Cuando Kidman conoció a Urban, ya era una figura consolidada en la industria cinematográfica y conocía el impacto que podía tener un divorcio millonario. Por eso, antes de casarse, firmaron un documento que estableció condiciones económicas precisas. Una de las más llamativas fue la llamada “cláusula de cocaína ”, que vinculaba una compensación económica anual a la sobriedad del cantante, quien en aquel entonces enfrentaba problemas de adicciones. Si Urban cumplió con lo estipulado, podría recibir más de 17 millones de dólares tras la separación.

Pese al fin de su relación amorosa, ambos emitieron un comunicado conjunto donde aseguran que mantendrán un vínculo respetuoso y colaborativo por el bienestar de sus hijas. Acordaron tomar juntos decisiones importantes sobre su educación y actividades, evitar declaraciones públicas negativas y asistir a un seminario obligatorio para padres en los próximos 60 días. Su separación marca el cierre de una de las parejas más sólidas y admiradas de la industria.

Noticias relacionadas

últimas noticias

play
La estrella de Hollywood murió a los 79 años en California, Estados Unidos.

De Annie Hall a El Padrino: 10 películas para recordar a Diane Keaton

Hace 9 minutos
Decenas de miles de personas se hicieron presentes en la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv.

C5N en Tel Aviv: un multitudinario acto en la Plaza de los Secuestrados celebró el alto el fuego en Gaza

Hace 19 minutos
play
Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.

Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Hace 33 minutos
play

Brutal pelea entre chicas a la salida de un boliche: "Pensé que la perdía para siempre", afirmó la mamá de una de las víctimas

Hace 1 hora
play
Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.

De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

Hace 1 hora