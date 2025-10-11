Tragedia en la Mansión Embrujada de Disney: una mujer se descompensó y murió frente a su nieto Una señora de 60 años se descompensó mientras visitaba la reconocida atracción en Disneyland. A pesar de que recibió atención médica de inmediato y fue trasladada a un hospital, no sobrevivió. Por







La mujer de 60 años recorría la atracción junto a su nieto cuando se descompensó.

Una mujer de 60 años murió mientras recorría la Mansión Embrujada, una atracción de Disneyland, junto a su nieto. A pesar de que recibió reanimación cardio pulmonar en el lugar, fue trasladada a un hospital donde falleció horas después.

Desde el Departamento de Policía de Anaheim aseguraron que no se compartirán detalles sobre la causa de la muerte, aunque según People, calificaron la tragedia como un "desafortunado episodio médico".

El Departamento de Bomberos y Rescate de Anaheim recibió una llamada de emergencia por "una mujer inconsciente de unos 60 años que acababa de subirse a la atracción Haunted Mansion". A pesar de que el pesonal de Disneyland le realizó RCP en el lugar, tuvieron que trasladarla a un hospital, donde falleció tiempo después.

Mansión Mapa de las atracciones de Disney.

"No hay indicios de ningún problema operativo con la atracción, que reabrió poco después", aclararon y llevaron tranquilidad a los presentes desde la organización. Por el momento no se reveló la identidad de la mujer de 60 años.