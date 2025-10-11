11 de octubre de 2025 Inicio
Tragedia en la Mansión Embrujada de Disney: una mujer se descompensó y murió frente a su nieto

Una señora de 60 años se descompensó mientras visitaba la reconocida atracción en Disneyland. A pesar de que recibió atención médica de inmediato y fue trasladada a un hospital, no sobrevivió.

La mujer de 60 años recorría la atracción junto a su nieto cuando se descompensó. 

La mujer de 60 años recorría la atracción junto a su nieto cuando se descompensó. 

Una mujer de 60 años murió mientras recorría la Mansión Embrujada, una atracción de Disneyland, junto a su nieto. A pesar de que recibió reanimación cardio pulmonar en el lugar, fue trasladada a un hospital donde falleció horas después.

Desde el Departamento de Policía de Anaheim aseguraron que no se compartirán detalles sobre la causa de la muerte, aunque según People, calificaron la tragedia como un "desafortunado episodio médico".

El Departamento de Bomberos y Rescate de Anaheim recibió una llamada de emergencia por "una mujer inconsciente de unos 60 años que acababa de subirse a la atracción Haunted Mansion". A pesar de que el pesonal de Disneyland le realizó RCP en el lugar, tuvieron que trasladarla a un hospital, donde falleció tiempo después.

Mapa de las atracciones de Disney.

Mapa de las atracciones de Disney.

"No hay indicios de ningún problema operativo con la atracción, que reabrió poco después", aclararon y llevaron tranquilidad a los presentes desde la organización. Por el momento no se reveló la identidad de la mujer de 60 años.

Según explican desde la página de Disney World, que la Mansión Embrujada es "un lugar oscuro y contiene algunas escenas levemente tenebrosas, pero no hay sangre, los fantasmas residentes son amigables y el paseo es lento".

