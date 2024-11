INDEC: los salarios superaron por sexto mes consecutivo a la inflación pero perdieron en la comparación interanual

En tal sentido, precisó que los sueldos cuentan con una variación acumulada en 2024 de 119,2%. Además, los del sector privado registrado contaron un alza del 3,8% en el noveno mes del año con respecto a agosto, los del sector público un 3,9% y los del sector privado no registrado subieron un 10,4%.

Por su parte, el Ministerio de Economía destacó el crecimiento del índice de salarios. "Sexto mes consecutivo de recuperación salarial. En septiembre de 2024, el índice de salarios subió un 4,7% respecto a agosto, con una inflación para el mes del 3,5%. De esta manera, se registran seis meses seguidos con un aumento de salarios por encima de la inflación", expresó la cartera encabezada por el ministro Luis Caputo en sus redes sociales.

Por otro lado, el organismo encabezado por Marco Lavagna expuso que la inflación de octubre fue de 2,7%. Se trata de la cifra más baja desde noviembre de 2021. La inflación acumulada en el año alcanzó el 107%y la interanual el 193%.

En el decimo mes del año, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,4%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos; Electricidad, gas y otros combustibles; y Suministro de agua, seguida de Prendas de vestir y calzado (4,4%).

La división con mayor incidencia fue Restaurantes y hoteles (4,3%) en las regiones GBA y Noroeste, mientras que en Noreste, Cuyo y Patagonia, fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,4%). Por último, en Pampeana, la mayor incidencia se presentó en Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%), donde se destacaron los aumentos de Pan y Cereales; Carnes y derivados; y Frutas.

En octubre, una familia tipo necesitó $986.586 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la Canasta Básica Total y Alimentaria de octubre, por lo cual una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó $986.586 para no ser pobre. Además, el mismo grupo requirió tener ingresos de, al menos, $434.620 para no caer en la indigencia.

El costo de la Canasta Básica Total se incrementó un 2,3% en octubre con respecto a septiembre, mientras que presentó aumento de 185,7% interanual. De esta manera, acumula una suba del 99% en lo que va del 2024.

En tal sentido, la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral para no caer en la indigencia, creció 1,4% en comparación con el mes anterior, un 170,6% interanual y arrastra un alza del 80,6% en el año.

El organismo que conduce Marco Lavagna detalló que una familia con tres integrantes requirió de $785.438 para no ser pobre y $346.008 para no caer en la indigencia. Además, señaló que un hogar con cinco miembros precisó de $1.037.672 para no estar dentro de la pobreza y $457.124 para no ser indigente.