Canasta básica: en agosto, una familia necesitó $939.887 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la Canasta Básica Total y Alimentaria de agosto, por lo cual una familia compuesta por una pareja y dos hijos necesitó $$939.887 para no ser pobre. Además, el mismo grupo requirió tener ingresos de, al menos, $421.474 para no caer en la indigencia.

En tal sentido, la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral para no caer en la indigencia, creció 3,9% en comparación con el mes anterior, un 222,7% interanual y arrastra un alza del 75,1% en el año.

El INDEC marcó que un adulto precisó $136.399 para no ser indigente y más de $304.170 para superar la línea de la pobreza

El organismo que conduce Marco Lavagna detalló que una familia con tres integrantes requirió de $748.259 para no ser pobre y $335.542 para no caer en la indigencia. Además, señaló que un hogar con cinco miembros precisó de $988.554 para no estar dentro de la pobreza y $443.297 para no ser indigente.

El informe del INDEC sobre Canasta Básica Alimentaria y Total

Canasta básica en agosto

La inflación volvió a subir: en agosto marcó 4,2% y el acumulado del año a 94,8%

El INDEC informó este miércoles que la inflación de agosto fue de 4,2%. De esta manera, el Índice de Precios volvió a marcar un aumento, con respecto al 4% que había registrado en julio. El incremento acumulado en los primeros ocho meses del año alcanzó los 94,8% y la interanual, 236,7%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, Suministro de agua y Electricidad, gas y otros combustibles. Le siguieron Educación (6,6%) por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza; y Transporte (5,1%) por los incrementos en el transporte público.