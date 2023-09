Gabriel Martino: "Argentina no tiene un problema económico y le sobran los dólares"

El exCEO de HSBC, Gabriel Martino, habló en la previa de las elecciones presidenciales de octubre y consideró que "Argentina no tiene un problema económico y le sobran los dólares". Se refirió al país en térmicos políticos y aseguró que el problema en el país es “político, cultural y ético”.

En cuanto a la economía a lo largo de los años consideró que “el kirchnerismo generó un problema serio cultural en Argentina con el tema de la gratuidad, educación y generación de la pobreza” y agregó que “el populismo ha generado un estrago en la sociedad argentina”.

Aseguró también que el gobierno actual “no solo no le pagó al Fondo sino que recibimos plata del Fondo”. En la misma línea, consideró que históricamente “Argentina es un endeudador serial y no podemos gastar más de lo que entra, ese es el problema”.

En cuanto al futuro opinó que es necesario poder tener un “orden político” para después poner en marcha un plan para la estabilización. “A partir del 10 de diciembre no es más Milei, ni Patricia ni Sergio, es Argentina.

En cuanto a la dolarización consideró que “es imposible hacerlo de un día para otro porque no hay dólares”. Pero sí indicó que el país tiene que ir por el bimonetarismo: “Hoy tenés una cantidad de dólares, más de un producto bruto declarado en la AFIP de argentinos fuera del sistema financiero. No los van a devolver, los van a empezar a circular”.

“Yo no estoy de acuerdo con la dolarización. Argentina tiene que ir a un bimonetarismo. En un paso atrás, Argentina no tiene un problema económico. Argentina tiene un serio problema político, cultural y ético. La economía, faltan dólares, pero en Argentina sobran. No están en el gobierno que el gobierno quiere que estén”, expresó.

Por otra parte, opinó que “los libros de historia van a hablar de la política en general de la familia Kirchner como lo peor que tuvo argentina en los 200 años de historia. En la lógica”.

En cuanto al viaje del equipo de Javier Milei a Walt Street consideró que fue inteligentes porque “fueron a escuchar”. Hoy Argentina tiene que ir a escuchar a ver que ellos piensan de nosotros. No tenemos que ir con recetas porque no tenemos acceso al mercado”.