Finca Balcarce cierra tras 50 años: la crisis económica que golpea la industria en la era Milei La histórica empresa alimenticia de papas congeladas bajó las persianas como consecuencia de la caída de las ventas, la baja del consumo y las apertura de las importaciones consecuencia del plan económico del Gobierno. Por Agregar C5N en









La crisis económica provocó el cese definitivo de actividades de la histórica empresa alimenticia Finca Balcarce. Redes sociales

En medio de la crisis económica y social como consecuencia del ajuste de Javier Miliei, cientos de empresas no pueden seguir con su actividad y deben cerrar. Este es el caso de Finca Balcarce que, tras 50 años de actividad, cerró sus puertas por las escasas ventas.

El consumo masivo está 17 puntos abajo de los registros de 2023, y como consecuencia alrededor de 30 mil empresas bajaron la persiana, en su mayorá PyMEs con el saldo de 300 mil despidos en toda la Argentina.

En este marco de recesión, la empresa que cultivaba, elaboraba y comercializaba papas supercongeladas cesó sus operaciones definitivamente este mes, debido a la pérdida de competitividad, la caída del consumo y los altos costos operativos.

A través de un comunicado, los dueños de la compañía remarcaron que el negocio ya no es "inviable" por el actual modelo económico. “Después de muchos años de trabajo, esfuerzo e inversión, hemos tomado una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Finca Balcarce cesará sus actividades y cerrará sus puertas”.

El descargo fue dirigido a sus empleados, clientes y proveedores, y representa mucha además del fin de una marca comecial, es una fuente más de trabajo argentino que se pierde, es una muestra del desmantelamiento de la industria nacional.