Federico Sturzenegger cruzó a la UIA: "Tienen contradicciones internas"

Tras la decisión del Poder Ejecutivo de modificar el régimen de importación de bienes usados, el primer punto de una lista de exigencias que pidió Estados Unidos a cambio de brindar su apoyo a la Argentina que terminó de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario le contestó a la UIA: "La industria tiene múltiples eslabones. Y apoyar a uno es perjudicar a otro . Si se protege a la industria azucarera, dejás en desventaja a la industria alimenticia. Si se protege al acero, se le resta competitividad a la industria metalmecánica. Y así. Me pregunto cómo en el seno de las cámaras industriales resuelven estos conflictos".

Además, agregó: "En las múltiples charlas con esas organizaciones el tema de la importación de bienes de capital usados nunca apareció. Notable, porque cuando abrí mi mail para recibir sugerencias, llovieron decenas de empresarios pequeños y medianos pidiéndome desesperadamente que les abriéramos el juego permitiéndoles importar maquinaria. ¿Por qué esta agenda no estaba en los órganos que están pensado e impulsando la industria en Argentina?"

En el mismo sentido, el funcionario de la gestión libertaria aseguró que "importar bienes de capital usados es un buen ejemplo de estos conflictos. Es un beneficio para miles de industrias, pero representa un desafío competitivo para las empresas que producen bienes de capital". Y se preguntó: "¿A quién defienden las entidades? ¿A los miles de empresarios beneficiarios o potenciales? ¿O a los que hoy producen esas máquinas? Lo mismo ocurre con la discusión de patentes. ¿No deberían proteger por sobre todas las cosas la posibilidad de nuestras empresas de patentar sus innovaciones? Para cualquier industria con expectativa de innovación debería ser el primer tema de la agenda. Acá no existe. ¿Y la desregulación? Lo más devastador para la eficiencia (sobre todo si sos una pyme) es la regulación. ¿Dónde está esa agenda?".

Por último, criticó a la central industrial que preside Daniel Funes de Rioja, y soltó: "Lo único que les queda a estas entidades es defender los pocos puntos en lo que concuerdan todos: que les bajen los impuestos o que se haga una devaluación que los exima de bajar costos ellos y que les permita licuar los salarios que sienten no pueden discutir con un sindicalismo más poderoso y ordenado". Y concluyó: "Pero esas dos cosas no son más que intentar usar al Estado para redistribuir recursos del resto de la sociedad o de los trabajadores. No es una proposición atractiva para un Gobierno que tiene una agenda centrada en los ciudadanos".

A partir de las reacciones al Decreto 273/25 me surgen algunas reflexiones para compartir con las entidades empresariales. El decreto 273/25 sobre la importación de bienes de capital, y la crítica que en particular hace la UIA a dicha medida, obliga a una reflexión sobre el rol… pic.twitter.com/VGGnevcLnM — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 16, 2025

El "pacto social" que propuso Sturzenegger a la UIA

a) que no se van a promover políticas que favorecen a un eslabón en detrimento de otro

b) que se va a promover la competencia en todos los órdenes de la economía

c) que se va abrazar y aceptar la competencia internacional tratando de impulsar las exportaciones, pero sin temerle a las importaciones

d) que el foco estará puesto en eliminar todas las barreras a la exportación, que son miles

e) que se trabajará para eliminar el sesgo intervencionista a nivel nacional y provincial

f) que serán guerreros de la motosierra, única manera de bajar impuestos y reducir la carga del Estado que encarece sus productos y depleta los salarios

g) que se implementarán los sistemas de cese para reducir el costo laboral y se batallará para eliminar los costos ocultos en las negociaciones colectivas.

El Gobierno cede a las exigencias de Donald Trump y flexibiliza el ingreso de maquinaria usada

El Gobierno suspendió el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar bienes de capital usados al país, una de las exigencias de la administración de Donald Trump a cambio de brindar su apoyo a la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La medida se implementó a través del Decreto 273/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma deroga un trámite que llevaba más de tres décadas vigente, que restringía el ingreso de maquinaria usada al país.

A partir de ahora, las empresas podrán importar bienes de capital usados —como máquinas para extracción de petróleo y gas, equipos para la industria gráfica, moldes para la industria automotriz y cortadoras industriales— sin necesidad de realizar un trámite previo ni contar con una autorización estatal.

