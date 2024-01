Farmacéuticos advierten que los precios de los medicamentos se duplicaron en dos meses

El Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos denunció "aumentos sin control" entre noviembre y diciembre que llegaron al 140%. "Dos de cada 10 personas no pueden acceder a sus tratamientos", señalaron.

"No puede haber una libertad para poner precios por parte de los laboratorios porque del lado del paciente no existe tal cosa como la libertad para enfermarse o morirse. Nadie lo quiere, no funciona así", expresó en diálogo con Radio Provincia.

El precio de los medicamentos subió un 319,1% entre enero y diciembre del año pasado y, según las proyecciones de consultoras privadas, se ubicaría 100 puntos por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo. Según Ceprofar, los aumentos fueron del 90% al 140% entre noviembre y diciembre.

Los más castigados por el aumento de los precios de los medicamentos son los adultos mayores y los enfermos crónicos.png Según Ceprofar, dos de cada 10 personas no pueden acceder a sus tratamientos. Redes Sociales

"Los medicamentos son lo único que la gente privilegia para comprar, además de los alimentos, pero lamentablemente en el mes de diciembre las mediciones indican que dos de cada 10 personas, el 19%, no estarían pudiendo acceder a sus tratamientos", indicó Sajem.

Por su parte, la secretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Claudia Martino, explicó en De Una por C5N que "las farmacias no somos formadoras de precios, son los laboratorios", y estimó que los aumentos se deben a que "el dólar hizo un salto importante e influye directamente en los insumos".

Cuáles son los medicamentos que más aumentaron

Según datos de Ceprofar, algunos de los medicamentos que más aumentaron entre noviembre y diciembre de 2023 son: