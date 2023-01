Extra de ANSES de $10.000: quiénes se quedan sin el beneficio en enero 2023

Titulares de AUH que no hayan realizado un trámite en particular se quedarán sin el extra del beneficio relacionado al 2021.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya conocen su fecha de cobro de enero 2023 según el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , donde recibirán la prestación desde el martes 10 de enero. Además del monto mensual, los beneficiarios pueden sumar diferentes extras, donde se destaca uno en particular de $10.772.

Cuándo cobro ANSES: Pensiones no Contributivas hoy viernes 6 de enero

Se trata del monto relacionado a la Libreta AUH , el mecanismo con el cual ANSES realiza un control de salud y educativo sobre los hijos e hijas de los titulares de la prestación. Para poder recibirlo, se debía hacer un trámite en 2022 y que tenía una fecha límite . Conocé cuál era y qué pasa si no la presenté.

Quiénes no reciben los $10.000 extras de ANSES

No recibirán el monto de $10.772 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que no hayan presentado la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2022. Vale recordar que el monto refiere al 20% retenido durante 2021 y quienes no hayan realizado el trámite se quedarán sin el extra en enero de 2023.

Qué pasa si no presenté la Libreta AUH de ANSES

Los titulares que no hicieron el trámite no recibirán el monto retenido en 2021, mientras que el organismo previsional aclaró que no suspenderá el pago del beneficio, algo que sí sucedía anteriormente.

Nuevos topes de ingreso para AUH y AUE en enero 2023

Tanto los beneficiarios de AUH como de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán un incremento durante enero respecto al máximo de ingresos permitidos para recibir la prestación.

El monto será de $65.427 y será para "personas desocupadas; a trabajadores en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, vital y móvil; a monotributistas sociales; a trabajadores del servicio doméstico y a quienes perciban alguno de los siguientes planes: Hacemos Futuro, Manos a la Obra y los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social", según oficializó ANSES.

Cuánto cobro AUH de ANSES en enero 2023

Los beneficiarios de la asignación podrán recibir el monto de la prestación ($9.792), a lo que a su vez podrán sumar la Prestación Alimentar y cobrar hasta $25.000 extras. Estos son los valores del beneficio más conocido como Tarjeta Alimentar.

$12.500 para titulares de AUH con un hijo.

$19.000 para titulares de AUH con dos hijos.

$25.000 para titulares de AUH con tres hijos o más.

Cuándo se cobra la Libreta AUH

El extra de $10.772 será recibido por los beneficiarios en enero de 2023 siempre y cuando hayan realizado el trámite en noviembre. Para quienes lo hayan presentado en diciembre, la fecha de cobro será febrero de 2023.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2023

Los titulares recibirán el monto de la asignación y la Tarjeta Alimentar en las siguientes fechas: