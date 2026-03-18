El refuerzo varía según el nivel de haberes de cada beneficiario de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El calendario de pagos se organiza por terminación de documento.

El refuerzo fue diseñado principalmente para quienes perciben los haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que durante marzo seguirá vigente el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados , aunque con diferencias según el nivel de ingresos de cada beneficiario.

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El refuerzo fue diseñado principalmente para quienes perciben los haberes más bajos, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente al aumento de precios. Pese a eso, el organismo también estableció un esquema escalonado que incluye montos parciales para quienes superan la jubilación mínima.

Este sistema define un límite de ingresos a partir del cual el bono se reduce progresivamente o deja de pagarse, lo que repercute de manera directa en el monto final que recibe cada grupo.

Luego de la actualización del 2,88% aplicada en marzo, el haber mínimo se fijó en $369.600,88 . Con el refuerzo completo de $70.000, quienes perciben este monto alcanzan un ingreso total de $439.600,88.

Por otro lado, la jubilación máxima se ubica en $2.487.063,96 . En cuanto a otras prestaciones, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez llegan a $328.720,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los $365.680,70.

En todos los casos, el adicional se otorga de forma total o proporcional según el ingreso mensual del beneficiario.

Quiénes cobran el bono parcial de ANSES para jubilados

El refuerzo completo está destinado a quienes perciben la jubilación mínima. En cambio, aquellos que cobran más que ese valor pero no superan los $439.600,88 reciben un monto reducido.

El cálculo se realiza tomando la diferencia necesaria para alcanzar ese límite. Por ejemplo, si un jubilado cobra $400.000, el adicional será de $39.600,88 para completar el ingreso máximo establecido. Por otro lado, quienes superan los $439.600,88 quedan excluidos del bono y solo perciben su haber actualizado sin el refuerzo.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto. Freepik

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El calendario de pagos fue organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el nivel de haberes.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilados que superan la mínima