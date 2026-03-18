El refuerzo fue diseñado principalmente para quienes perciben los haberes más bajos.
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El refuerzo previsional de ANSES de $70.000 continúa en marzo, pero no todos lo perciben en su totalidad.
Quienes superan la jubilación mínima reciben un adicional reducido según sus ingresos.
El tope de ingresos fijado determina quién accede al bono completo, parcial o queda excluido.
El cronograma de pagos ya está definido y varía según el haber y la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante marzo seguirá vigente el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados, aunque con diferencias según el nivel de ingresos de cada beneficiario.
El refuerzo fue diseñado principalmente para quienes perciben los haberes más bajos, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente al aumento de precios. Pese a eso, el organismo también estableció un esquema escalonado que incluye montos parciales para quienes superan la jubilación mínima.
Este sistema define un límite de ingresos a partir del cual el bono se reduce progresivamente o deja de pagarse, lo que repercute de manera directa en el monto final que recibe cada grupo.
De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026
Luego de la actualización del 2,88% aplicada en marzo, el haber mínimo se fijó en $369.600,88. Con el refuerzo completo de $70.000, quienes perciben este monto alcanzan un ingreso total de $439.600,88.
Por otro lado, la jubilación máxima se ubica en $2.487.063,96. En cuanto a otras prestaciones, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez llegan a $328.720,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los $365.680,70.
En todos los casos, el adicional se otorga de forma total o proporcional según el ingreso mensual del beneficiario.
Quiénes cobran el bono parcial de ANSES para jubilados
El refuerzo completo está destinado a quienes perciben la jubilación mínima. En cambio, aquellos que cobran más que ese valor pero no superan los $439.600,88 reciben un monto reducido.
El cálculo se realiza tomando la diferencia necesaria para alcanzar ese límite. Por ejemplo, si un jubilado cobra $400.000, el adicional será de $39.600,88 para completar el ingreso máximo establecido. Por otro lado, quienes superan los $439.600,88 quedan excluidos del bono y solo perciben su haber actualizado sin el refuerzo.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026
El calendario de pagos fue organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el nivel de haberes.
Jubilados que cobran la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Jubilados que superan la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 21 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 24 de marzo (se abona el 21 por feriado)