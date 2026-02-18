El bono especial que ANSES entregará a los jubilados en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un nuevo incremento por movilidad y la continuidad del refuerzo económico para el tercer mes del año. Por + Seguir en







Las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en marzo.

Las jubilaciones y pensiones suben un 2,9% en marzo de 2026. El haber mínimo garantizado se establece en $369.495,16. Se entregará un refuerzo extraordinario de $70.000 para los sectores más bajos. Con el bono incluido, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $439.495,16. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de pagos para el tercer mes del año. Con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación, el organismo previsional aplicará un nuevo ajuste en los haberes mensuales y otorgará un bono especial para incrementar el ingreso de miles de jubiladas y jubilados.

Tal como confirmaron desde el organismo, en marzo, mantendrá el esquema de refuerzos económicos para los sectores más vulnerables del sistema previsional. De esta manera, los individuos que cobren la mínima podrán acceder a un bono de $70.000.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026 Jubilados ANSES 1 Freepik A partir de marzo de 2026, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9% en sus haberes. Este ajuste se desprende de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $369.495,16, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.486.347,64. La suba impactará también en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), consolidando un nuevo piso de ingresos para todo el universo de beneficiarios.

Bono de $70.000 de ANSES para jubilados y pensionados en marzo 2026 Para complementar el aumento por movilidad, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo está diseñado para que ningún jubilado cobre menos de un monto determinado, que en marzo se fijará en torno a los $439.495,16.

Sin embargo, el bono se paga de forma completa a quienes perciben el haber mínimo. Aquellos que tengan ingresos superiores a la mínima, pero inferiores al tope de $439.495, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar esa cifra. Mientras que, quienes superen ese monto, no cobrarán el bono. Por otra parte, quienes reciban PNC, cobrarán $328.649,34 junto con el bono, y la Pensión por Adulto Mayor ascenderá a $365.596,53 con este extra.