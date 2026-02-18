18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El bono especial que ANSES entregará a los jubilados en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un nuevo incremento por movilidad y la continuidad del refuerzo económico para el tercer mes del año.

Por
Las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en marzo. 

Las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en marzo. 


Freepik
  • Las jubilaciones y pensiones suben un 2,9% en marzo de 2026.
  • El haber mínimo garantizado se establece en $369.495,16.
  • Se entregará un refuerzo extraordinario de $70.000 para los sectores más bajos.
  • Con el bono incluido, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $439.495,16.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de pagos para el tercer mes del año. Con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación, el organismo previsional aplicará un nuevo ajuste en los haberes mensuales y otorgará un bono especial para incrementar el ingreso de miles de jubiladas y jubilados.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y Asignaciones de PNC, este miércoles 18 de febrero

Tal como confirmaron desde el organismo, en marzo, mantendrá el esquema de refuerzos económicos para los sectores más vulnerables del sistema previsional. De esta manera, los individuos que cobren la mínima podrán acceder a un bono de $70.000.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026

Jubilados ANSES 1

A partir de marzo de 2026, los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9% en sus haberes. Este ajuste se desprende de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $369.495,16, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.486.347,64. La suba impactará también en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), consolidando un nuevo piso de ingresos para todo el universo de beneficiarios.

Bono de $70.000 de ANSES para jubilados y pensionados en marzo 2026

Para complementar el aumento por movilidad, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo está diseñado para que ningún jubilado cobre menos de un monto determinado, que en marzo se fijará en torno a los $439.495,16.

Sin embargo, el bono se paga de forma completa a quienes perciben el haber mínimo. Aquellos que tengan ingresos superiores a la mínima, pero inferiores al tope de $439.495, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar esa cifra. Mientras que, quienes superen ese monto, no cobrarán el bono.

Por otra parte, quienes reciban PNC, cobrarán $328.649,34 junto con el bono, y la Pensión por Adulto Mayor ascenderá a $365.596,53 con este extra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bien combinados, los beneficios de ANSES pueden marcar una diferencia real en el bolsillo.

La buena noticia de ANSES para jubilados en marzo 2026: no es el aumento

El beneficio de ANSES para jubilados y pensionados.

Jubilados de ANSES: así se puede ahorrar hasta $40.000 en descuentos en febrero 2026

El ajuste mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.

ANSES paga $2.486.347 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

La finalización de la moratoria previsional tradicional marcó un punto de quiebre en el sistema jubilatorio argentino.

ANSES: así se adelantan aportes para jubilarse a los 50 y 55 años

Las auditorías pueden derivar en suspensiones si no se cumplen los requisitos.

PNC de ANSES: nuevas causas por las que te pueden dar de baja el beneficio este año

El CUD vigente es clave en muchos casos para sostener la pensión.

PNC de ANSES: consejos para no tener problemas con el pago en 2026

Rating Cero

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
play

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny

Jennifer Aniston y su transformación antes de la fama.

La impresionante transformación física de Jennifer Aniston: así se veía antes de la fama absoluta

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

últimas noticias

play
Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Hace 8 minutos
play

La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

Hace 9 minutos
El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

Hace 20 minutos
El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

Hace 34 minutos
play

La CGT confirmó un paro general por 24 horas para cuando se trate la reforma laboral

Hace 47 minutos