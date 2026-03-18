Falta poco: cuándo vence el monotributo de ARCA en marzo 2026 Este semana se vence el plazo para cumplimentar el pago mensual de todas las categorías en el tercer mes de 2026. Nuevos topes y cuotas actualizadas. Por + Seguir en







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado. ARCA

Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado deben estar atentos al calendario fiscal de este mes para evitar recargos por mora.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que la fecha límite para cumplir con la obligación mensual del Monotributo es el próximo viernes 20 de marzo de 2026.

Este vencimiento unificado rige para todas las categorías del sistema, desde la A hasta la K, independientemente de la terminación del número de CUIT.

Es importante recordar que el pago fuera de término genera intereses resarcitorios que se calculan diariamente sobre el monto adeudado. Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado deben estar atentos al calendario fiscal de este mes para evitar recargos por mora. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que la fecha límite para cumplir con la obligación mensual del Monotributo es el próximo viernes 20 de marzo de 2026.

Este vencimiento unificado rige para todas las categorías del sistema, desde la A hasta la K, independientemente de la terminación del número de CUIT. Es fundamental que quienes utilizan el débito automático verifiquen tener los fondos disponibles en sus cuentas bancarias o el cupo necesario en sus tarjetas de crédito antes de esa fecha, ya que el sistema procesa los pagos durante la jornada del 20 para garantizar el beneficio del reintegro anual por buen cumplimiento.

Cuándo vence el monotributo de ARCA en marzo 2026 Para aquellos pequeños contribuyentes que no utilicen el sistema de débito automático, existen diversas vías para cancelar la cuota antes del vencimiento del 20 de marzo. La forma más habitual es la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) a través del sitio oficial de ARCA, ingresando con la Clave Fiscal. Este documento digital puede abonarse mediante homebanking, aplicaciones de pago o billeteras virtuales, seleccionando la opción de pagos de AFIP/ARCA y cargando el número de CUIT correspondiente.

Es importante recordar que el pago fuera de término genera intereses resarcitorios que se calculan diariamente sobre el monto adeudado. En caso de haber tenido inconvenientes con el pago de meses anteriores, se recomienda consultar la sección de Estado de Cuenta dentro del portal del Monotributo para verificar saldos pendientes y evitar que la deuda se acumule con los nuevos valores de las escalas de 2026.

Qué límite de facturación tiene cada categoría del monotributo de ARCA en marzo 2026 A continuación, se detallan los montos máximos de facturación anual permitidos y el valor total de la cuota mensual (que incluye el aporte previsional, la obra social y el impuesto integrado) para cada escalafón vigente en este periodo de 2026: