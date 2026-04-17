Entre denuncias y suspicacias, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía

La primera apertura de sobres determinó la preselección de dos firmas belgas. La vía navegable concentra cerca del 80% de las exportaciones de granos del país.

El Gobierno avanza con la licitación para la privatización de la Hidrovía y, tras la primera apertura de sobres, dos empresas quedaron en carrera: se tratan de las compañías belgas Jan de Nul y DEME, las cuales presuntamente cumplieron con los requisitos técnicos, operativos y financieros exigidos.

La Comisión Evaluadora determinó que tanto DEME NV como Jan de Nul NV cumplieron las condiciones exigidas en los pliegos de la licitación, por lo que se recomendó avanzar a las próximas etapas de evaluación de las ofertas con las futuras aperturas de sobres.

Pero con el correr de los días, el proceso aparece observado por denuncias de firmas chinas, que fueron apartadas, sobre posibles vinculaciones del Grupo Neuss y Mauricio Macri con los europeos.

La vía troncal navegable concentra cerca del 80% de las exportaciones de granos del país, por eso la importancia de llevar a cabo un pliego cargado de transparencia y legalidad. Los oscuros aparecen en presuntos vínculos de la firma Jan De Nul con el grupo empresario vinculado al expresidente. El pliego contiene un esquema integral que combina dragado, balizamiento y servicios adicionales y habilita la aparición de socios ocultos.

La próxima semana, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una Resolución aprobando la evaluación de la Etapa 1 y llamando a la apertura del Sobre 2 del análisis, que mediante un sistema de puntaje califica el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas.

Pero el intrincado giro de las negociaciones también tiene como fronting a un consorcio de fuerte inserción local liderado por el Grupo Román –hoy rebautizado Ciencia al Servicio del Movimiento (CSM)- fundado por el magnate de la logística Alfredo Román.

La cercanía del empresario con el expresidente no es secreta. Lo que empieza a recortarse en el panorama es quiénes estarían por detrás del holding para quedarse con una de las obras más codiciadas en Argentina.

En este marco, la interna en el Gobierno se metió de lleno en el proceso de licitación: los hermanos Neuss están también vinculados al asesor presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo.

El año pasado, los Neuss ya se habían adquirido con un tercio del Grupo Edison que controla distribuidoras eléctricas de Tucumán y Jujuy; Líneas de Transmisión del Litoral SA; y la generadora hidroeléctrica Cempsa, en Mendoza.

A su vez, ya eran los propietarios de Edersa, en Río Negro y se quedaron recientemente con la represa Alicurá, en Neuquén. La gestión libertaria también le abrió las puertas para hacerse de las áreas petroleras maduras de las que se retiró YPF, en Santa Cruz. Vía Patagonia Resources SA ingresaron en Los Perales-Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky.