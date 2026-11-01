Cuáles son los requisitos claves para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES en fin de año El beneficio cuenta con montos actualizados y una cantidad de cuotas que varía según el tiempo de aportes registrado. Por Agregar C5N en









Conocé cuáles son los requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES. Web

ANSES actualizará los montos de la Prestación por Desempleo durante los últimos meses de 2026.

El beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo por causas contempladas en la normativa.

Para acceder al cobro, es necesario cumplir con cuatro requisitos relacionados con los aportes y la documentación.

La cantidad de cuotas depende de los meses trabajados y los aportes registrados antes del despido. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2026 un nuevo aumento en la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo. El beneficio alcanza a empleados en relación de dependencia y del sector de la construcción, entro otros grupos, que se hayan quedado sin trabajo por motivos como un despido sin justa causa o el cierre de la empresa.

Para establecer cuánto cobra cada beneficiario, se toma como referencia el 75% del mejor sueldo bruto que haya percibido durante los últimos seis meses de actividad laboral. Sin embargo, el importe final debe respetar un piso y un tope máximo, cuyos valores se actualizan de acuerdo con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

ANSES aplicará un aumento en la Prestación por Desempleo en noviembre. Freepik Qué debés saber para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES Para acceder a la Prestación por Desempleo, es necesario cumplir con estas cuatro condiciones establecidas por la ANSES:

Estar en situación legal de desempleo: la pérdida del trabajo debe responder a causas ajenas al trabajador, como un despido sin justa causa, la quiebra de la empresa o el fin de un contrato a plazo fijo. En cambio, la renuncia voluntaria y el despido con justa causa no están contemplados.

la pérdida del trabajo debe responder a causas ajenas al trabajador, como un despido sin justa causa, la quiebra de la empresa o el fin de un contrato a plazo fijo. En cambio, la renuncia voluntaria y el despido con justa causa no están contemplados. Cumplir con los aportes mínimos exigidos: los empleados permanentes deben acreditar seis meses de aportes durante los últimos tres años. Para los eventuales o de temporada, se requieren al menos 90 días trabajados en los últimos 12 meses.

los empleados permanentes deben acreditar seis meses de aportes durante los últimos tres años. Para los eventuales o de temporada, se requieren al menos 90 días trabajados en los últimos 12 meses. Iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles: la solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se descontará un día de prestación por cada día hábil de demora.

la solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se descontará un día de prestación por cada día hábil de demora. Presentar el DNI y los documentos que acrediten el despido: es necesario presentar el DNI y algún comprobante que demuestre la finalización del vínculo laboral, como el telegrama de despido o la carta documento. Estas son las cuatro condiciones que hay que cumplir para cobrar la Prestación por Desempleo. Freepik Cuáles son los montos que entrega la Prestación por Desempleo de ANSES La Prestación por Desempleo se paga a mes vencido, por lo que en noviembre los beneficiarios cobrarán el monto correspondiente a octubre. Los valores de la ayuda económica serán de $195.600 como mínimo y $391.200 como máximo.

Según la escala proyectada por el Gobierno, los nuevos montos serían los siguientes:

Octubre de 2026, a cobrar en noviembre: mínimo de $195.600 y máximo de $391.200.

mínimo de $195.600 y máximo de $391.200. Noviembre de 2026, a cobrar en diciembre: mínimo de $199.400 y máximo de $398.800.

mínimo de $199.400 y máximo de $398.800. Diciembre de 2026, a cobrar en enero de 2027: mínimo de $203.200 y máximo de $406.400. La cantidad de cuotas que recibe cada beneficiario se establece según los aportes realizados durante los tres años previos a la finalización del vínculo laboral. La distribución se organiza de la siguiente manera: De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

2 cuotas. De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

4 cuotas. De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

8 cuotas. 36 meses o más: 12 cuotas.