1 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son los requisitos claves para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES en fin de año

El beneficio cuenta con montos actualizados y una cantidad de cuotas que varía según el tiempo de aportes registrado.

Por
Conocé cuáles son los requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES.

Conocé cuáles son los requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES.

Web
  • ANSES actualizará los montos de la Prestación por Desempleo durante los últimos meses de 2026.
  • El beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo por causas contempladas en la normativa.
  • Para acceder al cobro, es necesario cumplir con cuatro requisitos relacionados con los aportes y la documentación.
  • La cantidad de cuotas depende de los meses trabajados y los aportes registrados antes del despido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2026 un nuevo aumento en la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo. El beneficio alcanza a empleados en relación de dependencia y del sector de la construcción, entro otros grupos, que se hayan quedado sin trabajo por motivos como un despido sin justa causa o el cierre de la empresa.

Conocé de que se trata el pago de casi $150.000 que entrega ANSES en noviembre.
Te puede interesar:

Este es el pago de casi $150.000 que ANSES entregará a las familias en noviembre 2026

Para establecer cuánto cobra cada beneficiario, se toma como referencia el 75% del mejor sueldo bruto que haya percibido durante los últimos seis meses de actividad laboral. Sin embargo, el importe final debe respetar un piso y un tope máximo, cuyos valores se actualizan de acuerdo con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

ANSES aplicará un aumento en la Prestación por Desempleo en noviembre.

ANSES aplicará un aumento en la Prestación por Desempleo en noviembre.

Qué debés saber para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES

Para acceder a la Prestación por Desempleo, es necesario cumplir con estas cuatro condiciones establecidas por la ANSES:

  • Estar en situación legal de desempleo: la pérdida del trabajo debe responder a causas ajenas al trabajador, como un despido sin justa causa, la quiebra de la empresa o el fin de un contrato a plazo fijo. En cambio, la renuncia voluntaria y el despido con justa causa no están contemplados.
  • Cumplir con los aportes mínimos exigidos: los empleados permanentes deben acreditar seis meses de aportes durante los últimos tres años. Para los eventuales o de temporada, se requieren al menos 90 días trabajados en los últimos 12 meses.
  • Iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles: la solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se descontará un día de prestación por cada día hábil de demora.
  • Presentar el DNI y los documentos que acrediten el despido: es necesario presentar el DNI y algún comprobante que demuestre la finalización del vínculo laboral, como el telegrama de despido o la carta documento.
Estas son las cuatro condiciones que hay que cumplir para cobrar la Prestación por Desempleo.

Estas son las cuatro condiciones que hay que cumplir para cobrar la Prestación por Desempleo.

Cuáles son los montos que entrega la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo se paga a mes vencido, por lo que en noviembre los beneficiarios cobrarán el monto correspondiente a octubre. Los valores de la ayuda económica serán de $195.600 como mínimo y $391.200 como máximo.

Según la escala proyectada por el Gobierno, los nuevos montos serían los siguientes:

  • Octubre de 2026, a cobrar en noviembre: mínimo de $195.600 y máximo de $391.200.
  • Noviembre de 2026, a cobrar en diciembre: mínimo de $199.400 y máximo de $398.800.
  • Diciembre de 2026, a cobrar en enero de 2027: mínimo de $203.200 y máximo de $406.400.

La cantidad de cuotas que recibe cada beneficiario se establece según los aportes realizados durante los tres años previos a la finalización del vínculo laboral. La distribución se organiza de la siguiente manera:

  • De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.
  • De 12 a 23 meses: 4 cuotas.
  • De 24 a 35 meses: 8 cuotas.
  • 36 meses o más: 12 cuotas.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES pagará un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados y pensionados durante noviembre, junto con los haberes actualizados.

Así será el bono para jubilados de ANSES en noviembre 2026: ¿cuánto cobran con el aumento?

ANSES actualizó los montos de AUH y SUAF para noviembre de 2026 y estableció nuevos límites de ingresos para cobrar las asignaciones familiares.

ANSES aumenta los montos de AUH y SUAF en noviembre 2026: a cuánto llegan

Capital Humano avaló la excepción a la Ley Presupuesto y jubilados con enfermedades cobrarán los retroactivos.

ANSES pagará retroactivos a jubilados con enfermedades graves: las claves del cobro y los reclamos de haberes

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 30 de octubre

El monto del bono extraordinario para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue congelado desde marzo de 2024.

El Gobierno confirmó el bono para jubilados en noviembre y el monto sigue congelado en $70 mil: cuándo se cobra

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 29 de octubre

Rating Cero

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.

Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables"

Momo junto al árbitro Ramírez: la imagen viral del Boca-River.

Un streamer se metió en el Superclásico entre Boca y River y encendió las redes

Diego Child interpretó a Facha en Floricienta y a Diego Urcola en Rebelde Way, dos ficciones juveniles que marcaron a una generación.

Qué fue de la vida de Diego Child, el "Facha" de Floricienta

Moria Casán mostró la habitación renovada de su casa de Parque Leloir, con un dormitorio en tonos neutros, un baño en suite y un amplio vestidor.

Vestidor puntual y baño en suite: así es la habitación de Moria Casan

Este fue el look de Juliana Awada que causó furor.

Jean skinny y botas caña: así fue el look de Juliana Awada que causó furor

últimas noticias

Tormentas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta amarilla: por cuántos días lloverá en el AMBA

Hace 4 minutos
Gonzalo Montiel fue expulsado en River contra Boca.

Todas las polémicas del Superclásico entre Boca y River: las expulsiones, los reclamos y las críticas

Hace 14 minutos
Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Hace 15 minutos
Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.

Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables"

Hace 17 minutos
Donald Trump amenaza con vetarlo todo si los demócratas logran controlar el Congreso

Donald Trump amenaza con "vetarlo todo" si los demócratas logran controlar el Congreso

Hace 1 hora